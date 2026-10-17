Γιατί αναγκάζεται η Ελλάδα να πάρει από την Τουρκία τα 60 νέα λεωφορεία για τα ΜΑΤ
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί αναγκάζεται η Ελλάδα να πάρει από την Τουρκία τα 60 νέα λεωφορεία για τα ΜΑΤ

Μεγάλη ανανέωση ετοιμάζεται στον στόλο οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, με 60 νέα λεωφορεία Mercedes-Benz από την Τουρκία, τα οποία θα διαθέτουν ακόμη και τουαλέτες, ψυγεία και ειδικό εξοπλισμό για πολύωρες αστυνομικές επιχειρήσεις.

Γιατί αναγκάζεται η Ελλάδα να πάρει από την Τουρκία τα 60 νέα λεωφορεία για τα ΜΑΤ
UPD:

Μια σημαντική αλλαγή βρίσκεται στα σκαριά για τις ειδικές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για την προμήθεια 60 ολοκαίνουργιων λεωφορείων Mercedes-Benz, που προορίζονται να αντικαταστήσουν μεγάλο μέρος του γερασμένου στόλου των ΜΑΤ.

Τα νέα οχήματα προορίζονται για τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες ΥΑΤ και ΥΜΕΤ, οι οποίες αναλαμβάνουν αποστολές διατήρησης και αποκατάστασης της τάξης, φύλαξης εγκαταστάσεων και διαχείρισης μεγάλων συγκεντρώσεων ή αθλητικών διοργανώσεων.



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