Προσήχθη γιατρός στην Άρτα για φακελάκι, τον εντόπισαν αστυνομικοί μέσα στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Άρτα Νοσοκομείο Γιατρός

Προσήχθη γιατρός στην Άρτα για φακελάκι, τον εντόπισαν αστυνομικοί μέσα στο νοσοκομείο

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Άρτας προχώρησαν στην προσαγωγή του γιατρού, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο της πόλης

Προσήχθη γιατρός στην Άρτα για φακελάκι, τον εντόπισαν αστυνομικοί μέσα στο νοσοκομείο
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Στην προσαγωγή γιατρού του νοσοκομείου Άρτας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση χρηματισμού με «φακελάκι», προχώρησαν πριν από λίγο αστυνομικοί της Ασφάλειας Άρτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ, ο γιατρός βρισκόταν στο νοσοκομείο της πόλης, όταν αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του.

Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενο χρηματισμό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.
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