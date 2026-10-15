Τρεις συλλήψεις για απάτες με «μαϊμού» υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ στο Ηράκλειο, άρπαξαν 22.460 ευρώ και κοσμήματα

Πέντε υποθέσεις σε Ηράκλειο, Γόρτυνα και Μινώα Πεδιάδα – Στο στόχαστρο ανήλικη και ηλικιωμένοι – Με μπλε Toyota Yaris κινούνταν οι φερόμενοι ως εισπράκτορες – Αναζητούνται οι τηλεφωνικοί συνεργοί





Πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 14 Οκτωβρίου, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να συμμετείχαν σε ομάδα που αναλάμβανε την παραλαβή χρημάτων και κοσμημάτων από κατοικίες πολιτών, έπειτα από







Το modus operandi Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι άγνωστοι τηλεφωνικοί συνεργοί προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματα και επικαλούνταν δήθεν βλάβη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατοικίας, ανάγκη απομακρυσμένου ελέγχου από τον ΔΕΔΔΗΕ ή ακόμη και ύπαρξη ραδιενέργειας στον χώρο.



Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προστατευθούν από υποτιθέμενες φθορές. Στη συνέχεια, τα θύματα τοποθετούσαν τα αντικείμενα σε εξωτερικά, μη επιτηρούμενα σημεία των κατοικιών τους, από όπου τα παραλάμβαναν άλλα μέλη της ομάδας.







Οι πέντε υποθέσεις Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε στις 3 Οκτωβρίου, στις Πατέλες Ηρακλείου. Με το πρόσχημα δήθεν βλάβης και απομακρυσμένου ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, οι τηλεφωνικοί συνεργοί φέρονται να έπεισαν ανήλικη να συγκεντρώσει 2.090 ευρώ και κοσμήματα άγνωστης αξίας. Τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν έξω από την κατοικία και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν από μέλη της ομάδας.



Στις 5 Οκτωβρίου, άλλη γυναίκα έπεσε θύμα απάτης με το πρόσχημα της δήθεν ύπαρξης ραδιενέργειας στο σπίτι της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες απέσπασαν 370 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας.



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Ακολούθησε υπόθεση στα Βασιλικά Ανώγεια του Δήμου Γόρτυνας, όπου γυναίκα φέρεται να παρέδωσε, μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου, 5.000 ευρώ και κοσμήματα άγνωστης αξίας.



Η πέμπτη υπόθεση σημειώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Με πρόσχημα δήθεν ηλεκτρολογική βλάβη και ύπαρξη ραδιενέργειας, οι τηλεφωνικοί συνεργοί φέρονται να έπεισαν ηλικιωμένη να συγκεντρώσει 15.000 ευρώ και να τα αφήσει σε εξωτερικό σημείο της κατοικίας της. Τα χρήματα αφαιρέθηκαν από μέλη της ομάδας, τα οποία στη συνέχεια αποχώρησαν με το μπλε Toyota Yaris.



Ο εντοπισμός και οι συλλήψεις Η έρευνα των αστυνομικών υπηρεσιών επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στον εντοπισμό του οχήματος που φέρεται να χρησιμοποιούνταν στις υποθέσεις. Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν το μπλε Toyota Yaris σταθμευμένο στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στο Ηράκλειο.



Τρεις συλλήψεις για πέντε υποθέσεις απάτης και κλοπών σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από συνδυαστική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας.Πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 14 Οκτωβρίου, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να συμμετείχαν σε ομάδα που αναλάμβανε την παραλαβή χρημάτων και κοσμημάτων από κατοικίες πολιτών, έπειτα από τηλεφωνικές απάτες που οργανώνονταν από άγνωστους συνεργούς.Η συνολική λεία από τις πέντε υποθέσεις ανέρχεται σε 22.460 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκαν και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας.Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι άγνωστοι τηλεφωνικοί συνεργοί προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματα και επικαλούνταν δήθεν βλάβη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατοικίας, ανάγκη απομακρυσμένου ελέγχου από τον ΔΕΔΔΗΕ ή ακόμη και ύπαρξη ραδιενέργειας στον χώρο.Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προστατευθούν από υποτιθέμενες φθορές. Στη συνέχεια, τα θύματα τοποθετούσαν τα αντικείμενα σε εξωτερικά, μη επιτηρούμενα σημεία των κατοικιών τους, από όπου τα παραλάμβαναν άλλα μέλη της ομάδας.Οι φερόμενοι ως εισπράκτορες κινούνταν με μπλε Toyota Yaris, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα στις επίμαχες μετακινήσεις. Η σύνθεσή τους φέρεται να διαφοροποιούνταν ανά περίπτωση, ενώ οι κινήσεις τους καθοδηγούνταν από τους άγνωστους συνεργούς.Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε στις 3 Οκτωβρίου, στις Πατέλες Ηρακλείου. Με το πρόσχημα δήθεν βλάβης και απομακρυσμένου ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, οι τηλεφωνικοί συνεργοί φέρονται να έπεισαν ανήλικη να συγκεντρώσει 2.090 ευρώ και κοσμήματα άγνωστης αξίας. Τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν έξω από την κατοικία και στη συνέχεια αφαιρέθηκαν από μέλη της ομάδας.Στις 5 Οκτωβρίου, άλλη γυναίκα έπεσε θύμα απάτης με το πρόσχημα της δήθεν ύπαρξης ραδιενέργειας στο σπίτι της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες απέσπασαν 370 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας.Την ίδια ημέρα, στους Κάτω Ασίτες, καταγράφηκε απόπειρα απάτης σε βάρος ζευγαριού, με το πρόσχημα δήθεν ηλεκτρολογικής βλάβης και ανάγκης εξοικονόμησης στην κατανάλωση ρεύματος. Η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε, καθώς οι παθόντες αντιλήφθηκαν τον σκοπό των δραστών.Ακολούθησε υπόθεση στα Βασιλικά Ανώγεια του Δήμου Γόρτυνας, όπου γυναίκα φέρεται να παρέδωσε, μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου, 5.000 ευρώ και κοσμήματα άγνωστης αξίας.Η πέμπτη υπόθεση σημειώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Με πρόσχημα δήθεν ηλεκτρολογική βλάβη και ύπαρξη ραδιενέργειας, οι τηλεφωνικοί συνεργοί φέρονται να έπεισαν ηλικιωμένη να συγκεντρώσει 15.000 ευρώ και να τα αφήσει σε εξωτερικό σημείο της κατοικίας της. Τα χρήματα αφαιρέθηκαν από μέλη της ομάδας, τα οποία στη συνέχεια αποχώρησαν με το μπλε Toyota Yaris.Η έρευνα των αστυνομικών υπηρεσιών επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στον εντοπισμό του οχήματος που φέρεται να χρησιμοποιούνταν στις υποθέσεις. Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν το μπλε Toyota Yaris σταθμευμένο στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στο Ηράκλειο.

Κατά την επιτήρηση του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους να το προσεγγίζουν με σκοπό την παραλαβή του. Ακολούθησε η προσαγωγή τους στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, όπου συνελήφθησαν στις 14 Οκτωβρίου.



Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ενώ στην κατοχή μίας εκ των συλληφθεισών βρέθηκαν 400 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν στο συγκρότημα διαμερισμάτων «Γαλάζιο», στην Ανάληψη Χερσονήσου, όπου οι τρεις είχαν δηλώσει ότι διέμεναν προσωρινά. Το Toyota Yaris κατασχέθηκε ως μέσο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.



Η δικογραφία και οι έρευνες Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα.



Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των άγνωστων τηλεφωνικών συνεργών και τη διερεύνηση του πλήρους εύρους της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.