Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

1. Την εφημερίδα



2. Το Marie Claire, το μεγαλύτερο και πιο αγαπημένο περιοδικό μόδας

Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα



Autumn core: H καρδιά μας χτυπάει για το φθινόπωρο



και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

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που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

«Το δώρο δεν ήταν ο πόνος, αλλά αυτός που έγινα μέσω του πόνου»

Ο γκουρού της ευεξίας με τις ελληνικές ρίζες μοιράζεται τα βιώματά του λίγο πριν έρθει στην Αθήνα για μια διαδραστική εμπειρία προσωπικής μεταμόρφωσης στο Μέγαρο Μουσικής

«Το τι σημαίνει να είσαι “άντρας” είναι μεγάλη συζήτηση»

Ο βραβευμένος ηθοποιός καλείται να υποδυθεί για δεύτερη χρονιά τον Ζαν, για να ξελογιάσει όχι τη «Δεσποινίδα Τζούλια», όπως θέλει το κλασικό θεατρικό έργο, αλλά τον Ζυλ

Γιατί δεν θέλει άλλη μια ιστορία για τη μητέρα του

Ο διάδοχος, ο πατέρας του και μια παιδική ηλικία που δεν τελείωσε ποτέ. Tο παραμύθι που έγινε εφιάλτης κλείστηκε σε ένα βιβλίο που υπογράφει ο αδελφός της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, και σκαλίζει βαθιές πληγές

Με μια «Βαλίτσα» όνειρα

Με νέο πρωταγωνιστικό ρόλο στον κινηματογράφο, το κορίτσι που γνωρίσαμε από την TV έχει πλέον στις δικές της αποσκευές και μια ιδιότητα που της πηγαίνει ταμάμ: εκείνη της μητρότητας

«Φονική» επιστροφή στα 57 της

Για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της, η Ουαλή σταρ υποδύεται μια συμπατριώτισσά της στη νέα μίνι σειρά «Kill Jackie». Οχι, δεν πρόκειται να αφήσει να την πειράξει κανείς. Ούτε καν ο Μάικλ Ντάγκλας με τα κιτρινίζοντα απομνημονεύματά του

Ακόμα:

Το νέο live & ο έρωτας στα χρόνια των apps

Ο Dj-φαινόμενο πρώτη φορά στην Αθήνα

Οι σχεδιαστές των members’ clubs νέας γενιάς

Ιστορίες υψηλής ραπτικής & το dark romance στο μπουντουάρ

To

είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το

είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το

η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί

και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Η πιο ρομαντική εποχή του χρόνου είναι εδώ: οι πρώτες βροχές, υπέροχα χρώματα στα δέντρα, η ώρα να ανάψουμε επιτέλους τα αγαπημένα μας κεριά στο σαλόνι. Φέτος έχουμε έναν επιπλέον λόγο να απολαμβάνουμε το φθινόπωρο, καθώς η μόδα που μας φέρνει είναι ασυναγώνιστη: πλούσια πανωφόρια, δερμάτινα σύνολα, πένσιλ φούστες, σαγηνευτική δαντέλα, αλλά και αριστοκρατικά καρό μας έχουν πραγματικά γοητεύσει.Ανακαλύψτε τα σε μια σειρά από θέματα:Στην πολυσέλιδη, απαλά πλεκτά, τολμηρές διαφάνειες και oversized παλτό συνθέτουν τη νέα χειμερινή γκαρνταρόμπα, όπου η κομψότητα αποκτά μποέμ ύφος.Το καρό σε κάθε απόχρωση και σχέδιο διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό μας στυλεπιστρέφει σε μια πιο σύγχρονη και άνετη εκδοχή θηλυκότηταςΌπως κάθε μήνα, παρουσιάζουμε ευέλικτα σύνολα για το γραφείο και τις βόλτες μετά τη δουλειά.Ξεχωρίζουμε τα πρόσωπα που αξίζουν την προσοχή μας αυτή την εποχή και έχουν πολλά να πουν:μιλά για τη χαρά της επανεκκίνησης, τον νέο της ρόλο ως σχολιάστρια ειδήσεων, το κόστος που έρχεται με το να είσαι δημόσιο πρόσωπο και την ευτυχία της μητρότητας.επιστρέφει στον Σαίξπηρ, σκηνοθετώντας στο Εθνικό Θέατρο, και μας παρασύρει στη φωτεινή πλευρά της ζωής.Η θριαμβεύτρια στις Κάννες,, μία από τις πιο συναρπαστικές παρουσίες του ευρωπαϊκού σινεμά, μας μιλά για τη νέα, ριζοσπαστική ταινία της, Έτσι Ξαφνικά.Ακόμη, αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε παρακολουθώντας τις δυσοίωνεςκαι ανακαλύπτουμε τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την πόλη μέσα από την Art Athina, μιλώντας με την Γιάννα Γραμματοπούλου, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης.Στην Ομορφιά επικεντρωνόμαστε στο πιο εντυπωσιακό αξεσουάρ μας, τα μαλλιά και τα βάζουμε με τη μάστιγα της τριχόπτωσηςενώ δίνουμε την πρέπουσα σημασία και στον σωστό καθαρισμό.Τελευταίο τεύχος του φθινοπώρου και στο αφιέρωμα Maison αναζητούμε μικρές, ουσιαστικές αλλαγές στο χώρο μας, αντλώντας έμπνευση από μια ονειρεμένη κατοικία από τα 60ς όπου η υψηλή αισθητική συναντά το μποέμ όνειρο.Στο σπίτι αναζητούμε τη ζεστασιά του ξύλου και τις αποχρώσεις του κρασιού ΒουργουνδίαςMarie Claire Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκεςΕνας μυστικός πράκτορας, εκπαιδευμένος ώστε να εκτελεί ακόμη και αποστολές αυτοκτονίας , επανέρχεται στο σημείο μηδέν της καριέρας του: Όταν όλοι και όλα είναι εναντίον του, δεν ωφελεί να ψάξει ποιος τον πρόδωσε, αλλά να εμπιστευτεί ξανά μόνο τον εαυτό του.Στην τρίτη συνέχεια της σειράς θρίλερ «Ο εχθρός», ο Ρομπ Σινκλέρ ανεβάζει την ένταση πέρα από τα όρια. Με πρωταγωνιστή, και πάλι, τον πράκτορα Καρλ Λόγκαν, η δράση είναι καταιγιστική και οι ανατροπές προκαλούν τον αναγνώστη να αναθεωρήσει κάθε βεβαιότητα για την εξέλιξη και το φινάλε του βιβλίου. Όπως γράφει ο Σινκλέρ, «δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, δεν υπήρξε ενέδρα από τους Ρώσους, δεν είχε τοποθετηθεί βόμβα έτοιμη να ανατινάξει το διαμέρισμα όπου κρυβόταν η Άντζελα Γκρέιντζερ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίσταση. Ή ίσως η τελική επίθεση να μην είχε γίνει ακόμα. Έτσι κι αλλιώς, ο Λόγκαν και η Γκρέιντζερ ήξεραν πως τα βάσανά τους κάθε άλλο παρά είχαν τελειώσει. Η CIA, η ρωσική Εφ-Ες-Μπε, ακόμα και η Ενιαία Υπηρεσία Πληροφοριών, στην οποία ο Λόγκαν είχε υπάρξει πιστός τόσα πολλά χρόνια, θα ξεχύνονταν από πίσω τους. Η Γκρέιντζερ έσκυψε το κεφάλι της και ο Λόγκαν δεν μπόρεσε να μη νιώσει άσχημα για τον απότομο τόνο της φωνής του. - 'Έκαναν μια συμφωνία', της είπε. 'Η CΙA ανακάλυψε πού βρισκόσουν. Σε θέλουν νεκρή. Οι Ρώσοι δεν είχαν καμιά αντίρρηση να σ' εγκαταλείψουν'. Η Άντζελα δεν απάντησε. Του φάνηκε πως είδε ένα δάκρυ να ξεφεύγει από τα μάτια της. Όσο και αν ο Λόγκαν θέλει ακόμα να τη μισεί, ένιωσε συμπόνια. Είχε περάσει και ο ίδιος αρκετές φορές μέσα από αυτή την κόλαση, όταν ένιωθε ότι ο κόσμος τον είχε εγκαταλείψει».Συναίσθημα, αλλά και πλήρης απουσία ενσυναίσθησης -τελικά ποιος είναι ο Καρλ Λόγκαν; Τον παγίδεψαν, τον κατηγόρησαν ότι είναι προδότης, ακόμη και δολοφόνος. Τώρα όμως είναι μόνος του, ένας φυγάς αντιμέτωπος με τον αδυσώπητο ρωσικό χειμώνα, αλλά αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος του προβλήματος. Πράκτορες και πληροφοριοδότες από όλες τις πλευρές εξαφανίζονται, ο ένας μετά από τον άλλον και ο Καρλ Λόγκαν είναι ο μοναδικός που μπορεί να βάλει τέλος σε όλο αυτό. Μια για πάντα.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:«Το δώρο δεν ήταν ο πόνος, αλλά αυτός που έγινα μέσω του πόνου»Ο γκουρού της ευεξίας με τις ελληνικές ρίζες μοιράζεται τα βιώματά του λίγο πριν έρθει στην Αθήνα για μια διαδραστική εμπειρία προσωπικής μεταμόρφωσης στο Μέγαρο Μουσικής«Το τι σημαίνει να είσαι “άντρας” είναι μεγάλη συζήτηση»Ο βραβευμένος ηθοποιός καλείται να υποδυθεί για δεύτερη χρονιά τον Ζαν, για να ξελογιάσει όχι τη «Δεσποινίδα Τζούλια», όπως θέλει το κλασικό θεατρικό έργο, αλλά τον ΖυλΓιατί δεν θέλει άλλη μια ιστορία για τη μητέρα τουΟ διάδοχος, ο πατέρας του και μια παιδική ηλικία που δεν τελείωσε ποτέ. Tο παραμύθι που έγινε εφιάλτης κλείστηκε σε ένα βιβλίο που υπογράφει ο αδελφός της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, και σκαλίζει βαθιές πληγέςΜε μια «Βαλίτσα» όνειραΜε νέο πρωταγωνιστικό ρόλο στον κινηματογράφο, το κορίτσι που γνωρίσαμε από την TV έχει πλέον στις δικές της αποσκευές και μια ιδιότητα που της πηγαίνει ταμάμ: εκείνη της μητρότητας«Φονική» επιστροφή στα 57 τηςΓια πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της, η Ουαλή σταρ υποδύεται μια συμπατριώτισσά της στη νέα μίνι σειρά «Kill Jackie». Οχι, δεν πρόκειται να αφήσει να την πειράξει κανείς. Ούτε καν ο Μάικλ Ντάγκλας με τα κιτρινίζοντα απομνημονεύματά τουΑκόμα:Το νέο live & ο έρωτας στα χρόνια των appsΟ Dj-φαινόμενο πρώτη φορά στην ΑθήναΟι σχεδιαστές των members’ clubs νέας γενιάςΙστορίες υψηλής ραπτικής & το dark romance στο μπουντουάρToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.