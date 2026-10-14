Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα
Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :
1. Την εφημερίδα
2. Το Marie Claire, το μεγαλύτερο και πιο αγαπημένο περιοδικό μόδας
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Autumn core: H καρδιά μας χτυπάει για το φθινόπωρο
Η πιο ρομαντική εποχή του χρόνου είναι εδώ: οι πρώτες βροχές, υπέροχα χρώματα στα δέντρα, η ώρα να ανάψουμε επιτέλους τα αγαπημένα μας κεριά στο σαλόνι. Φέτος έχουμε έναν επιπλέον λόγο να απολαμβάνουμε το φθινόπωρο, καθώς η μόδα που μας φέρνει είναι ασυναγώνιστη: πλούσια πανωφόρια, δερμάτινα σύνολα, πένσιλ φούστες, σαγηνευτική δαντέλα, αλλά και αριστοκρατικά καρό μας έχουν πραγματικά γοητεύσει.
Ανακαλύψτε τα σε μια σειρά από θέματα:
Στην πολυσέλιδη ιστορία μόδας του εξωφύλλου, φωτογραφημένη στο φθινοπωρινό Άμστερνταμ, απαλά πλεκτά, τολμηρές διαφάνειες και oversized παλτό συνθέτουν τη νέα χειμερινή γκαρνταρόμπα, όπου η κομψότητα αποκτά μποέμ ύφος.
Το καρό σε κάθε απόχρωση και σχέδιο διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό μας στυλ
Η pencil φούστα επιστρέφει σε μια πιο σύγχρονη και άνετη εκδοχή θηλυκότητας
Όπως κάθε μήνα, παρουσιάζουμε ευέλικτα σύνολα για το γραφείο και τις βόλτες μετά τη δουλειά.
Ξεχωρίζουμε τα πρόσωπα που αξίζουν την προσοχή μας αυτή την εποχή και έχουν πολλά να πουν:
Η Σία Κοσιώνη μιλά για τη χαρά της επανεκκίνησης, τον νέο της ρόλο ως σχολιάστρια ειδήσεων, το κόστος που έρχεται με το να είσαι δημόσιο πρόσωπο και την ευτυχία της μητρότητας.
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος επιστρέφει στον Σαίξπηρ, σκηνοθετώντας στο Εθνικό Θέατρο, και μας παρασύρει στη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Η θριαμβεύτρια στις Κάννες, Βιρζινί Εφιρά, μία από τις πιο συναρπαστικές παρουσίες του ευρωπαϊκού σινεμά, μας μιλά για τη νέα, ριζοσπαστική ταινία της, Έτσι Ξαφνικά.
Ακόμη, αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε παρακολουθώντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για τον αφανανισμό της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, το αύριο,
και ανακαλύπτουμε τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την πόλη μέσα από την Art Athina, μιλώντας με την Γιάννα Γραμματοπούλου, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης.
Στην Ομορφιά επικεντρωνόμαστε στο πιο εντυπωσιακό αξεσουάρ μας, τα μαλλιά και τα βάζουμε με τη μάστιγα της τριχόπτωσης
ενώ δίνουμε την πρέπουσα σημασία και στον σωστό καθαρισμό.
Τελευταίο τεύχος του φθινοπώρου και στο αφιέρωμα Maison αναζητούμε μικρές, ουσιαστικές αλλαγές στο χώρο μας, αντλώντας έμπνευση από μια ονειρεμένη κατοικία από τα 60ς όπου η υψηλή αισθητική συναντά το μποέμ όνειρο.
Στο σπίτι αναζητούμε τη ζεστασιά του ξύλου και τις αποχρώσεις του κρασιού Βουργουνδίας
Marie Claire Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες
3. Το συγκλονιστικό μπεστ-σέλερ του Ρομπ Σινκλέρ «Το κυνήγι του εχθρού»
Ενας μυστικός πράκτορας, εκπαιδευμένος ώστε να εκτελεί ακόμη και αποστολές αυτοκτονίας , επανέρχεται στο σημείο μηδέν της καριέρας του: Όταν όλοι και όλα είναι εναντίον του, δεν ωφελεί να ψάξει ποιος τον πρόδωσε, αλλά να εμπιστευτεί ξανά μόνο τον εαυτό του.
Στην τρίτη συνέχεια της σειράς θρίλερ «Ο εχθρός», ο Ρομπ Σινκλέρ ανεβάζει την ένταση πέρα από τα όρια. Με πρωταγωνιστή, και πάλι, τον πράκτορα Καρλ Λόγκαν, η δράση είναι καταιγιστική και οι ανατροπές προκαλούν τον αναγνώστη να αναθεωρήσει κάθε βεβαιότητα για την εξέλιξη και το φινάλε του βιβλίου. Όπως γράφει ο Σινκλέρ, «δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, δεν υπήρξε ενέδρα από τους Ρώσους, δεν είχε τοποθετηθεί βόμβα έτοιμη να ανατινάξει το διαμέρισμα όπου κρυβόταν η Άντζελα Γκρέιντζερ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίσταση. Ή ίσως η τελική επίθεση να μην είχε γίνει ακόμα. Έτσι κι αλλιώς, ο Λόγκαν και η Γκρέιντζερ ήξεραν πως τα βάσανά τους κάθε άλλο παρά είχαν τελειώσει. Η CIA, η ρωσική Εφ-Ες-Μπε, ακόμα και η Ενιαία Υπηρεσία Πληροφοριών, στην οποία ο Λόγκαν είχε υπάρξει πιστός τόσα πολλά χρόνια, θα ξεχύνονταν από πίσω τους. Η Γκρέιντζερ έσκυψε το κεφάλι της και ο Λόγκαν δεν μπόρεσε να μη νιώσει άσχημα για τον απότομο τόνο της φωνής του. - 'Έκαναν μια συμφωνία', της είπε. 'Η CΙA ανακάλυψε πού βρισκόσουν. Σε θέλουν νεκρή. Οι Ρώσοι δεν είχαν καμιά αντίρρηση να σ' εγκαταλείψουν'. Η Άντζελα δεν απάντησε. Του φάνηκε πως είδε ένα δάκρυ να ξεφεύγει από τα μάτια της. Όσο και αν ο Λόγκαν θέλει ακόμα να τη μισεί, ένιωσε συμπόνια. Είχε περάσει και ο ίδιος αρκετές φορές μέσα από αυτή την κόλαση, όταν ένιωθε ότι ο κόσμος τον είχε εγκαταλείψει».
Συναίσθημα, αλλά και πλήρης απουσία ενσυναίσθησης -τελικά ποιος είναι ο Καρλ Λόγκαν; Τον παγίδεψαν, τον κατηγόρησαν ότι είναι προδότης, ακόμη και δολοφόνος. Τώρα όμως είναι μόνος του, ένας φυγάς αντιμέτωπος με τον αδυσώπητο ρωσικό χειμώνα, αλλά αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος του προβλήματος. Πράκτορες και πληροφοριοδότες από όλες τις πλευρές εξαφανίζονται, ο ένας μετά από τον άλλον και ο Καρλ Λόγκαν είναι ο μοναδικός που μπορεί να βάλει τέλος σε όλο αυτό. Μια για πάντα.
4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Τζιμ Κέρτις
«Το δώρο δεν ήταν ο πόνος, αλλά αυτός που έγινα μέσω του πόνου»
Ο γκουρού της ευεξίας με τις ελληνικές ρίζες μοιράζεται τα βιώματά του λίγο πριν έρθει στην Αθήνα για μια διαδραστική εμπειρία προσωπικής μεταμόρφωσης στο Μέγαρο Μουσικής
Γιάννης Καράμπαμπας
«Το τι σημαίνει να είσαι “άντρας” είναι μεγάλη συζήτηση»
Ο βραβευμένος ηθοποιός καλείται να υποδυθεί για δεύτερη χρονιά τον Ζαν, για να ξελογιάσει όχι τη «Δεσποινίδα Τζούλια», όπως θέλει το κλασικό θεατρικό έργο, αλλά τον Ζυλ
Πρίγκιπας Γουίλιαμ
Γιατί δεν θέλει άλλη μια ιστορία για τη μητέρα του
Ο διάδοχος, ο πατέρας του και μια παιδική ηλικία που δεν τελείωσε ποτέ. Tο παραμύθι που έγινε εφιάλτης κλείστηκε σε ένα βιβλίο που υπογράφει ο αδελφός της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, και σκαλίζει βαθιές πληγές
Λίλα Μπακλέση
Με μια «Βαλίτσα» όνειρα
Με νέο πρωταγωνιστικό ρόλο στον κινηματογράφο, το κορίτσι που γνωρίσαμε από την TV έχει πλέον στις δικές της αποσκευές και μια ιδιότητα που της πηγαίνει ταμάμ: εκείνη της μητρότητας
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς
«Φονική» επιστροφή στα 57 της
Για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της, η Ουαλή σταρ υποδύεται μια συμπατριώτισσά της στη νέα μίνι σειρά «Kill Jackie». Οχι, δεν πρόκειται να αφήσει να την πειράξει κανείς. Ούτε καν ο Μάικλ Ντάγκλας με τα κιτρινίζοντα απομνημονεύματά του
Ακόμα:
Selini
Το νέο live & ο έρωτας στα χρόνια των apps
Anyma
Ο Dj-φαινόμενο πρώτη φορά στην Αθήνα
ADC - Tuneu
Οι σχεδιαστές των members’ clubs νέας γενιάς
Μόδα & Ομορφιά
Ιστορίες υψηλής ραπτικής & το dark romance στο μπουντουάρ
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Τζιμ Κέρτις
«Το δώρο δεν ήταν ο πόνος, αλλά αυτός που έγινα μέσω του πόνου»
Ο γκουρού της ευεξίας με τις ελληνικές ρίζες μοιράζεται τα βιώματά του λίγο πριν έρθει στην Αθήνα για μια διαδραστική εμπειρία προσωπικής μεταμόρφωσης στο Μέγαρο Μουσικής
Γιάννης Καράμπαμπας
«Το τι σημαίνει να είσαι “άντρας” είναι μεγάλη συζήτηση»
Ο βραβευμένος ηθοποιός καλείται να υποδυθεί για δεύτερη χρονιά τον Ζαν, για να ξελογιάσει όχι τη «Δεσποινίδα Τζούλια», όπως θέλει το κλασικό θεατρικό έργο, αλλά τον Ζυλ
Πρίγκιπας Γουίλιαμ
Γιατί δεν θέλει άλλη μια ιστορία για τη μητέρα του
Ο διάδοχος, ο πατέρας του και μια παιδική ηλικία που δεν τελείωσε ποτέ. Tο παραμύθι που έγινε εφιάλτης κλείστηκε σε ένα βιβλίο που υπογράφει ο αδελφός της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, και σκαλίζει βαθιές πληγές
Λίλα Μπακλέση
Με μια «Βαλίτσα» όνειρα
Με νέο πρωταγωνιστικό ρόλο στον κινηματογράφο, το κορίτσι που γνωρίσαμε από την TV έχει πλέον στις δικές της αποσκευές και μια ιδιότητα που της πηγαίνει ταμάμ: εκείνη της μητρότητας
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς
«Φονική» επιστροφή στα 57 της
Για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της, η Ουαλή σταρ υποδύεται μια συμπατριώτισσά της στη νέα μίνι σειρά «Kill Jackie». Οχι, δεν πρόκειται να αφήσει να την πειράξει κανείς. Ούτε καν ο Μάικλ Ντάγκλας με τα κιτρινίζοντα απομνημονεύματά του
Ακόμα:
Selini
Το νέο live & ο έρωτας στα χρόνια των apps
Anyma
Ο Dj-φαινόμενο πρώτη φορά στην Αθήνα
ADC - Tuneu
Οι σχεδιαστές των members’ clubs νέας γενιάς
Μόδα & Ομορφιά
Ιστορίες υψηλής ραπτικής & το dark romance στο μπουντουάρ
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα