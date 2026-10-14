Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Η πιο ρομαντική εποχή του χρόνου είναι εδώ: οι πρώτες βροχές, υπέροχα χρώματα στα δέντρα, η ώρα να ανάψουμε επιτέλους τα αγαπημένα μας κεριά στο σαλόνι. Φέτος έχουμε έναν επιπλέον λόγο να απολαμβάνουμε το φθινόπωρο, καθώς η μόδα που μας φέρνει είναι ασυναγώνιστη: πλούσια πανωφόρια, δερμάτινα σύνολα, πένσιλ φούστες, σαγηνευτική δαντέλα, αλλά και αριστοκρατικά καρό μας έχουν πραγματικά γοητεύσει.Ανακαλύψτε τα σε μια σειρά από θέματα:Στην πολυσέλιδη, απαλά πλεκτά, τολμηρές διαφάνειες και oversized παλτό συνθέτουν τη νέα χειμερινή γκαρνταρόμπα, όπου η κομψότητα αποκτά μποέμ ύφος.Το καρό σε κάθε απόχρωση και σχέδιο διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό μας στυλεπιστρέφει σε μια πιο σύγχρονη και άνετη εκδοχή θηλυκότηταςΌπως κάθε μήνα, παρουσιάζουμε ευέλικτα σύνολα για το γραφείο και τις βόλτες μετά τη δουλειά.Ξεχωρίζουμε τα πρόσωπα που αξίζουν την προσοχή μας αυτή την εποχή και έχουν πολλά να πουν:μιλά για τη χαρά της επανεκκίνησης, τον νέο της ρόλο ως σχολιάστρια ειδήσεων, το κόστος που έρχεται με το να είσαι δημόσιο πρόσωπο και την ευτυχία της μητρότητας.επιστρέφει στον Σαίξπηρ, σκηνοθετώντας στο Εθνικό Θέατρο, και μας παρασύρει στη φωτεινή πλευρά της ζωής.Η θριαμβεύτρια στις Κάννες,, μία από τις πιο συναρπαστικές παρουσίες του ευρωπαϊκού σινεμά, μας μιλά για τη νέα, ριζοσπαστική ταινία της, Έτσι Ξαφνικά.Ακόμη, αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε παρακολουθώντας τις δυσοίωνεςκαι ανακαλύπτουμε τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την πόλη μέσα από την Art Athina, μιλώντας με την Γιάννα Γραμματοπούλου, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης.Στην Ομορφιά επικεντρωνόμαστε στο πιο εντυπωσιακό αξεσουάρ μας, τα μαλλιά και τα βάζουμε με τη μάστιγα της τριχόπτωσηςενώ δίνουμε την πρέπουσα σημασία και στον σωστό καθαρισμό.Τελευταίο τεύχος του φθινοπώρου και στο αφιέρωμα Maison αναζητούμε μικρές, ουσιαστικές αλλαγές στο χώρο μας, αντλώντας έμπνευση από μια ονειρεμένη κατοικία από τα 60ς όπου η υψηλή αισθητική συναντά το μποέμ όνειρο.Στο σπίτι αναζητούμε τη ζεστασιά του ξύλου και τις αποχρώσεις του κρασιού ΒουργουνδίαςMarie Claire Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες