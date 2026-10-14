ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Autumn core: H καρδιά μας χτυπάει για το φθινόπωρο

Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Η πιο ρομαντική εποχή του χρόνου είναι εδώ: οι πρώτες βροχές, υπέροχα χρώματα στα δέντρα, η ώρα να ανάψουμε επιτέλους τα αγαπημένα μας κεριά στο σαλόνι. Φέτος έχουμε έναν επιπλέον λόγο να απολαμβάνουμε το φθινόπωρο, καθώς η μόδα που μας φέρνει είναι ασυναγώνιστη: πλούσια πανωφόρια, δερμάτινα σύνολα, πένσιλ φούστες, σαγηνευτική δαντέλα, αλλά και αριστοκρατικά καρό μας έχουν πραγματικά γοητεύσει.
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Ανακαλύψτε τα σε μια σειρά από θέματα:
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στην πολυσέλιδη ιστορία μόδας του εξωφύλλου, φωτογραφημένη στο φθινοπωρινό Άμστερνταμ, απαλά πλεκτά, τολμηρές διαφάνειες και oversized παλτό συνθέτουν τη νέα χειμερινή γκαρνταρόμπα, όπου η κομψότητα αποκτά μποέμ ύφος.
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Το καρό σε κάθε απόχρωση και σχέδιο διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό μας στυλ
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Η pencil φούστα επιστρέφει σε μια πιο σύγχρονη και άνετη εκδοχή θηλυκότητας
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Όπως κάθε μήνα, παρουσιάζουμε ευέλικτα σύνολα για το γραφείο και τις βόλτες μετά τη δουλειά.

Ξεχωρίζουμε τα πρόσωπα που αξίζουν την προσοχή μας αυτή την εποχή και έχουν πολλά να πουν:
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Η Σία Κοσιώνη μιλά για τη χαρά της επανεκκίνησης, τον νέο της ρόλο ως σχολιάστρια ειδήσεων, το κόστος που έρχεται με το να είσαι δημόσιο πρόσωπο και την ευτυχία της μητρότητας.
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος επιστρέφει στον Σαίξπηρ, σκηνοθετώντας στο Εθνικό Θέατρο, και μας παρασύρει στη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Η θριαμβεύτρια στις Κάννες, Βιρζινί Εφιρά, μία από τις πιο συναρπαστικές παρουσίες του ευρωπαϊκού σινεμά, μας μιλά για τη νέα, ριζοσπαστική ταινία της, Έτσι Ξαφνικά.
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Ακόμη, αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε παρακολουθώντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για τον αφανανισμό της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, το αύριο,
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

και ανακαλύπτουμε τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την πόλη μέσα από την Art Athina, μιλώντας με την Γιάννα Γραμματοπούλου, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης.

Στην Ομορφιά επικεντρωνόμαστε στο πιο εντυπωσιακό αξεσουάρ μας, τα μαλλιά και τα βάζουμε με τη μάστιγα της τριχόπτωσης
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
ενώ δίνουμε την πρέπουσα σημασία και στον σωστό καθαρισμό.
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Τελευταίο τεύχος του φθινοπώρου και στο αφιέρωμα Maison αναζητούμε μικρές, ουσιαστικές αλλαγές στο χώρο μας, αντλώντας έμπνευση από μια ονειρεμένη κατοικία από τα 60ς όπου η υψηλή αισθητική συναντά το μποέμ όνειρο.
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο σπίτι αναζητούμε τη ζεστασιά του ξύλου και τις αποχρώσεις του κρασιού Βουργουνδίας
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Marie Claire Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης