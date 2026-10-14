Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Autumn core: H καρδιά μας χτυπάει για το φθινόπωρο
Η πιο ρομαντική εποχή του χρόνου είναι εδώ: οι πρώτες βροχές, υπέροχα χρώματα στα δέντρα, η ώρα να ανάψουμε επιτέλους τα αγαπημένα μας κεριά στο σαλόνι. Φέτος έχουμε έναν επιπλέον λόγο να απολαμβάνουμε το φθινόπωρο, καθώς η μόδα που μας φέρνει είναι ασυναγώνιστη: πλούσια πανωφόρια, δερμάτινα σύνολα, πένσιλ φούστες, σαγηνευτική δαντέλα, αλλά και αριστοκρατικά καρό μας έχουν πραγματικά γοητεύσει.
Ανακαλύψτε τα σε μια σειρά από θέματα:
Στην πολυσέλιδη ιστορία μόδας του εξωφύλλου, φωτογραφημένη στο φθινοπωρινό Άμστερνταμ, απαλά πλεκτά, τολμηρές διαφάνειες και oversized παλτό συνθέτουν τη νέα χειμερινή γκαρνταρόμπα, όπου η κομψότητα αποκτά μποέμ ύφος.
Το καρό σε κάθε απόχρωση και σχέδιο διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθημερινό μας στυλ
Η pencil φούστα επιστρέφει σε μια πιο σύγχρονη και άνετη εκδοχή θηλυκότητας
Όπως κάθε μήνα, παρουσιάζουμε ευέλικτα σύνολα για το γραφείο και τις βόλτες μετά τη δουλειά.
Ξεχωρίζουμε τα πρόσωπα που αξίζουν την προσοχή μας αυτή την εποχή και έχουν πολλά να πουν:
Η Σία Κοσιώνη μιλά για τη χαρά της επανεκκίνησης, τον νέο της ρόλο ως σχολιάστρια ειδήσεων, το κόστος που έρχεται με το να είσαι δημόσιο πρόσωπο και την ευτυχία της μητρότητας.
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος επιστρέφει στον Σαίξπηρ, σκηνοθετώντας στο Εθνικό Θέατρο, και μας παρασύρει στη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Η θριαμβεύτρια στις Κάννες, Βιρζινί Εφιρά, μία από τις πιο συναρπαστικές παρουσίες του ευρωπαϊκού σινεμά, μας μιλά για τη νέα, ριζοσπαστική ταινία της, Έτσι Ξαφνικά.
Ακόμη, αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε παρακολουθώντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για τον αφανανισμό της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, το αύριο,
και ανακαλύπτουμε τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την πόλη μέσα από την Art Athina, μιλώντας με την Γιάννα Γραμματοπούλου, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης.
Στην Ομορφιά επικεντρωνόμαστε στο πιο εντυπωσιακό αξεσουάρ μας, τα μαλλιά και τα βάζουμε με τη μάστιγα της τριχόπτωσης
ενώ δίνουμε την πρέπουσα σημασία και στον σωστό καθαρισμό.
Τελευταίο τεύχος του φθινοπώρου και στο αφιέρωμα Maison αναζητούμε μικρές, ουσιαστικές αλλαγές στο χώρο μας, αντλώντας έμπνευση από μια ονειρεμένη κατοικία από τα 60ς όπου η υψηλή αισθητική συναντά το μποέμ όνειρο.
Στο σπίτι αναζητούμε τη ζεστασιά του ξύλου και τις αποχρώσεις του κρασιού Βουργουνδίας
Marie Claire Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες
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