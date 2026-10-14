Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το συγκλονιστικό μπεστ-σέλερ του Ρομπ Σινκλέρ «Το κυνήγι του εχθρού»

Στην τρίτη συνέχεια της σειράς θρίλερ «Ο εχθρός», ο Ρομπ Σινκλέρ ανεβάζει την ένταση πέρα από τα όρια. Με πρωταγωνιστή, και πάλι, τον πράκτορα Καρλ Λόγκαν, η δράση είναι καταιγιστική και οι ανατροπές προκαλούν τον αναγνώστη να αναθεωρήσει κάθε βεβαιότητα για την εξέλιξη και το φινάλε του βιβλίου. Όπως γράφει ο Σινκλέρ, «δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, δεν υπήρξε ενέδρα από τους Ρώσους, δεν είχε τοποθετηθεί βόμβα έτοιμη να ανατινάξει το διαμέρισμα όπου κρυβόταν η Άντζελα Γκρέιντζερ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίσταση. Ή ίσως η τελική επίθεση να μην είχε γίνει ακόμα. Έτσι κι αλλιώς, ο Λόγκαν και η Γκρέιντζερ ήξεραν πως τα βάσανά τους κάθε άλλο παρά είχαν τελειώσει. Η CIA, η ρωσική Εφ-Ες-Μπε, ακόμα και η Ενιαία Υπηρεσία Πληροφοριών, στην οποία ο Λόγκαν είχε υπάρξει πιστός τόσα πολλά χρόνια, θα ξεχύνονταν από πίσω τους. Η Γκρέιντζερ έσκυψε το κεφάλι της και ο Λόγκαν δεν μπόρεσε να μη νιώσει άσχημα για τον απότομο τόνο της φωνής του. - 'Έκαναν μια συμφωνία', της είπε. 'Η CΙA ανακάλυψε πού βρισκόσουν. Σε θέλουν νεκρή. Οι Ρώσοι δεν είχαν καμιά αντίρρηση να σ' εγκαταλείψουν'. Η Άντζελα δεν απάντησε. Του φάνηκε πως είδε ένα δάκρυ να ξεφεύγει από τα μάτια της. Όσο και αν ο Λόγκαν θέλει ακόμα να τη μισεί, ένιωσε συμπόνια. Είχε περάσει και ο ίδιος αρκετές φορές μέσα από αυτή την κόλαση, όταν ένιωθε ότι ο κόσμος τον είχε εγκαταλείψει».Συναίσθημα, αλλά και πλήρης απουσία ενσυναίσθησης -τελικά ποιος είναι ο Καρλ Λόγκαν; Τον παγίδεψαν, τον κατηγόρησαν ότι είναι προδότης, ακόμη και δολοφόνος. Τώρα όμως είναι μόνος του, ένας φυγάς αντιμέτωπος με τον αδυσώπητο ρωσικό χειμώνα, αλλά αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος του προβλήματος. Πράκτορες και πληροφοριοδότες από όλες τις πλευρές εξαφανίζονται, ο ένας μετά από τον άλλον και ο Καρλ Λόγκαν είναι ο μοναδικός που μπορεί να βάλει τέλος σε όλο αυτό. Μια για πάντα.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό θρίλερ «Το κυνήγι του εχθρού» του Ρομπ Σινκλέρ είναι στο ΘΕΜΑ.