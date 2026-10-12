Συνελήφθη ο 62χρονος για τη δολοφονία της 89χρονης μητέρας του στο Μενίδι
Συνελήφθη ο 62χρονος για τη δολοφονία της 89χρονης μητέρας του στο Μενίδι
H ηλικιωμένη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης - Στο παρελθόν κυνηγούσε και απειλούσε τη μητέρα του, η οποία φέρεται να κρυβόταν για να μην την χτυπήσει
Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10) εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδι.
Ειδικότερα, η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, από τον 69χρονο ανιψιό της, στην κατοικία της, στην οδό Σουλίου, όπου διέμενε μαζί με τον γιο της.
Το σπίτι στο οποίο βρέθηκε νεκρή η 89χρονη στο Μενίδι:
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο ιατροδικαστής που διενήργησε την εξέταση, κ. Συμεών Μεσογίτης, διαπίστωσε πως η γυναίκα έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα. Η ηλικιωμένη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Παράλληλα διαπιστώθηκε πως ο δράστης της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο καθώς της έκλεισε το στόμα και την πίεσε στον λαιμό. Η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί αλλά δεν τα κατάφερε. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμήθηκε ότι ήταν το απόγευμα της Κυριακής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν ο 62χρονος κυνηγούσε και απειλούσε τη μητέρα του, η οποία φέρεται να κρυβόταν για να μην την χτυπήσει.
O 62χρονος είναι ρακοσυλλέκτης, χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών.
Ειδικότερα, η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, από τον 69χρονο ανιψιό της, στην κατοικία της, στην οδό Σουλίου, όπου διέμενε μαζί με τον γιο της.
Το σπίτι στο οποίο βρέθηκε νεκρή η 89χρονη στο Μενίδι:
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο ιατροδικαστής που διενήργησε την εξέταση, κ. Συμεών Μεσογίτης, διαπίστωσε πως η γυναίκα έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα. Η ηλικιωμένη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Παράλληλα διαπιστώθηκε πως ο δράστης της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο καθώς της έκλεισε το στόμα και την πίεσε στον λαιμό. Η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί αλλά δεν τα κατάφερε. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμήθηκε ότι ήταν το απόγευμα της Κυριακής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν ο 62χρονος κυνηγούσε και απειλούσε τη μητέρα του, η οποία φέρεται να κρυβόταν για να μην την χτυπήσει.
O 62χρονος είναι ρακοσυλλέκτης, χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών.
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