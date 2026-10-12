Καταγγελία της Κύπρου στον ΟΗΕ: 659 παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά, drones και πολεμικά πλοία σε δύο μήνες



626 περιστατικά στον αέρα



Υποβρύχια και φρεγάτες



Εμπόδιο στην επανέναρξη συνομιλιών

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Συνολικάαπό τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις της Τουρκίας μέσα σε δύο μήνες κατήγγειλε στον ΟΗΕ ηΣτην καταγραφή για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026 περιλαμβάνονται πτήσεις drones και οπλισμένων μαχητικών, καθώς και επιχειρήσεις πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων.Η καταγγελία περιλαμβάνεται σε επιστολή της μόνιμης αντιπροσώπου της Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρίας Μιχαήλ, προς τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το έγγραφο διανεμήθηκε στις 2 Οκτωβρίου ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας.Στην επιστολή και στα τέσσερα παραρτήματά της καταγράφονται 626 αεροπορικά και 33 ναυτικά περιστατικά. Από τα αεροπορικά, 203 αποδίδονται σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 192 σε οπλισμένα μαχητικά.Ανάμεσα στα μέσα που αναφέρονται βρίσκονται F-16, drones Bayraktar TB-2, ANKA, AKINCI και AKSUNGUR, στρατιωτικά ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη.Κατά την κυπριακή καταγγελία, εισήλθαν στο FIR Λευκωσίας και στον εθνικό εναέριο χώρο χωρίς διπλωματική άδεια ή επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας. Η επιστολή αφορά τόσο παραβιάσεις του εναέριου χώρου όσο και παραβάσεις των διεθνών κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας.Η Λευκωσία καταγγέλλει επίσης στρατιωτικές ασκήσεις χωρίς εξουσιοδότηση και την έκδοση σχετικής NOTAM, δηλαδή αγγελίας προς αεροναυτιλλομένους, την οποία χαρακτηρίζει παράνομη.Οι ναυτικές καταγγελίες αφορούν φρεγάτες, πυραυλακάτους, υποβρύχια, αρματαγωγά και περιπολικά σκάφη. Σύμφωνα με τη Λευκωσία, παραβίασαν τα κυπριακά χωρικά ύδατα και χρησιμοποίησαν παράνομα τα λιμάνια της Αμμοχώστου και της Κερύνειας, τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κηρύξει κλειστά, στο πλαίσιο επιχειρήσεων των κατοχικών δυνάμεων.Η Μαρία Μιχαήλ επισημαίνει ότι η τουρκική δραστηριότητα συνεχίζεται και πέραν των καταγεγραμμένων περιστατικών. Καταγγέλλει καθημερινές παραβιάσεις του στρατιωτικού στάτους κβο, ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας και επέκταση των υποδομών στα κατεχόμενα.Η κυπριακή πλευρά συνδέει τις ενέργειες αυτές με τη συνεχιζόμενη αμφισβήτηση της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι αντίκεινται στον Χάρτη του ΟΗΕ και στο διεθνές δίκαιο.Στην επιστολή τονίζεται ότι αυτή η συμπεριφορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη που απαιτείται για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για συνολική λύση του Κυπριακού και εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας όλων των Κυπρίων.