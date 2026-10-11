Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κλείνει για δύο ημέρες η Κοιλάδα των Τεμπών: Ποιες ώρες θα διακοπεί η κυκλοφορία και από πού θα περνούν τα οχήματα
Κλείνει για δύο ημέρες η Κοιλάδα των Τεμπών: Ποιες ώρες θα διακοπεί η κυκλοφορία και από πού θα περνούν τα οχήματα
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας
Κλειστή για την κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα παραμείνει η Κοιλάδα των Τεμπών τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και τις δύο ημέρες από τις 07:30 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα, με δυνατότητα νωρίτερης αποκατάστασης της κυκλοφορίας εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν ταχύτερα.
Ο πλήρης αποκλεισμός αφορά το τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον κόμβο Αμπελακίων (χιλιομετρική θέση 4+030) έως τον κόμβο Ομολίου (χ.θ. 11+850).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω του αυτοκινητοδρόμου, από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού (χ.θ. 377+176) έως τον ημιανισόπεδο κόμβο Ραψάνης (χ.θ. 391+108).
Η εναλλακτική διαδρομή περιλαμβάνει τις σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2, μέσω των οποίων θα διεξάγεται η κυκλοφορία όσο παραμένει κλειστό το συγκεκριμένο τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και τις δύο ημέρες από τις 07:30 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα, με δυνατότητα νωρίτερης αποκατάστασης της κυκλοφορίας εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν ταχύτερα.
Ο πλήρης αποκλεισμός αφορά το τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον κόμβο Αμπελακίων (χιλιομετρική θέση 4+030) έως τον κόμβο Ομολίου (χ.θ. 11+850).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω του αυτοκινητοδρόμου, από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού (χ.θ. 377+176) έως τον ημιανισόπεδο κόμβο Ραψάνης (χ.θ. 391+108).
Η εναλλακτική διαδρομή περιλαμβάνει τις σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2, μέσω των οποίων θα διεξάγεται η κυκλοφορία όσο παραμένει κλειστό το συγκεκριμένο τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού.
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