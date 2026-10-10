Καταδίωξη στην Πάτρα μετά από διάρρηξη, έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών
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Καταδίωξη στην Πάτρα μετά από διάρρηξη, έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Οι δράστες εισέβαλαν σε σπίτι στην περιοχή του Ακταίου και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο

Καταδίωξη στην Πάτρα μετά από διάρρηξη, έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών
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Καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10) στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών - Αθηνών, μετά από διάρρηξη σε κατοικία στο Ακταίο και την αφαίρεση χρηματοκιβωτίου.

Οι δράστες εισέβαλαν σε σπίτι στην περιοχή του Ακταίου και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο με την ενεργοποίηση του συναγερμού να κινητοποιεί την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το pelop.gr. Οι διαρρήκτες επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, κινούμενοι στη Νέα Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς την Αθήνα.

Αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να καταδιώκουν το όχημα, ενώ στήθηκαν μπλόκα σε σημεία της διαδρομής προκειμένου να ανακοπεί η πορεία του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της καταδίωξης το αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο, χωρίς ωστόσο οι επιβαίνοντες να σταματήσουν.

Η πορεία τους συνεχίστηκε μέχρι την περιοχή των διοδίων του Ελαιώνα, όπου εγκατέλειψαν τόσο το όχημα όσο και το χρηματοκιβώτιο που είχαν αφαιρέσει από την κατοικία. Στο αυτοκίνητο φέρεται να επέβαιναν τρεις άνδρες, οι οποίοι κατάφεραν να απομακρυνθούν από το σημείο και αναζητούνται.

Παράλληλα, το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο εξετάζεται για αποτυπώματα και άλλα ευρήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.
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