Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση σε γνωστό ψητοπωλείο, πέταξαν γκαζάκι σε αεραγωγό
Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση σε γνωστό ψητοπωλείο, πέταξαν γκαζάκι σε αεραγωγό
Αναζητούνται οι δύο δράστες
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στις Αρχές έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ψητοπωλείο γνωστής αλυσίδας στο Χαϊδάρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 3.50 όταν δύο άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα και πέταξαν ένα γκαζάκι μέσα σε αεραγωγό. Από την έκρηξη που ακολούθησε εκδηλώθηκε φωτιά και προκλήθηκαν ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα.
Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Χαϊδαρίου, ενώ οι δύο δράστες αναζητούνται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 3.50 όταν δύο άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα και πέταξαν ένα γκαζάκι μέσα σε αεραγωγό. Από την έκρηξη που ακολούθησε εκδηλώθηκε φωτιά και προκλήθηκαν ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα.
Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Χαϊδαρίου, ενώ οι δύο δράστες αναζητούνται.
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