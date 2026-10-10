Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση σε γνωστό ψητοπωλείο, πέταξαν γκαζάκι σε αεραγωγό
ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση με γκαζάκι Χαϊδάρι Ψητοπωλείο

Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση σε γνωστό ψητοπωλείο, πέταξαν γκαζάκι σε αεραγωγό

Αναζητούνται οι δύο δράστες

Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση σε γνωστό ψητοπωλείο, πέταξαν γκαζάκι σε αεραγωγό
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στις Αρχές έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ψητοπωλείο γνωστής αλυσίδας στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 3.50 όταν δύο άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα και πέταξαν ένα γκαζάκι μέσα σε αεραγωγό. Από την έκρηξη που ακολούθησε εκδηλώθηκε φωτιά και προκλήθηκαν ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Χαϊδαρίου, ενώ οι δύο δράστες αναζητούνται.

@konstantinos.chai1

#έκρηξη #φιάλεςυγραερίου #πρόεδροςχαϊδαρι #χαϊδαρι

♬ Dramatic Tension - Litne
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
4 ΣΧΟΛΙΑ

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