Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο στην Πάτρα, ένας τραυματίας
Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο στην Πάτρα, ένας τραυματίας
Το τροχαίο έγινε στη διασταύρωση των οδών Βασιλείου Ρούφου και Γούναρη
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/10) στη διασταύρωση των οδών Βασιλείου Ρούφου και Γούναρη, κοντά στην πλατεία Ομονοίας, στην Πάτρα.
Αυτοκίνητο παρέσυρε δικυκλιστή, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία. Ο οδηγός του δικύκλου έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε, σύμφωνα με το tempo24.news.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν στον τραυματία τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Αυτοκίνητο παρέσυρε δικυκλιστή, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία. Ο οδηγός του δικύκλου έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε, σύμφωνα με το tempo24.news.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν στον τραυματία τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
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