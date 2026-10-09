Τραγωδία στη Θηβών: Η οικογένεια της 24χρονης Φιορής είχε χάσει και τον 18χρονο ξάδερφό της σε τροχαίο το 2019

Ο 18χρονος Χρήστος

Το δικαστήριο διέταξε την διαβίβαση της δικογραφίας στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ασκήσει νέες ποινικές διώξεις για ψευδορκία ενώπιον του δικαστηρίου κατά του πρώτου πραγματογνώμονα που είχε ορίσει το Δημόσιο και κατά του υπολοίπου πληρώματος του απορριμματοφόρου.Επίσης με τον ίδιο τρόπο, διέταξε την διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα για άσκηση ποινικής δίωξης κατά των υπευθύνων του Δήμου για το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα δεν έχει επισκευάσει την μπάρα λαιμητόμο στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου που δεν άφησε κανένα περιθώριο επιβίωσης στους δύο, αλλά και κατά τρίτων προσώπων που τυχόν έχουν οφέλη από την διατήρηση αυτής της κατάστασης (κομμένες μπάρες για την πιο άμεση πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους).Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση επί της αποφάσεως του δικαστηρίου και η υπόθεση θα οδηγηθεί και σε δεύτερο βαθμό εκδίκασης.