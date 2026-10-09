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Κατέρρευσαν τμήματα από ταράτσα και μπαλκόνι πολυκατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης μέσα στη νύχτα, δείτε εικόνες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πολυκατοικία Μπαλκόνι Κρήτη Ηράκλειο Κρήτης

Κατέρρευσαν τμήματα από ταράτσα και μπαλκόνι πολυκατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης μέσα στη νύχτα, δείτε εικόνες και βίντεο

Μεγάλα κομμάτια από μπετόν και τούβλα κατέληξαν στην αυλή ισόγειας κατοικίας, ξηλώνοντας στο πέρασμά τους τέντα του πρώτου ορόφου

Κατέρρευσαν τμήματα από ταράτσα και μπαλκόνι πολυκατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης μέσα στη νύχτα, δείτε εικόνες και βίντεο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στην περιοχή του Ατσαλένιου, στο Ηράκλειο Κρήτης, τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/10).

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αποκολλήθηκαν και κατέρρευσαν τμήμα της ταράτσας και το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου.

Μεγάλοι όγκοι από μπετόν και τούβλα έπεσαν στην πίσω πλευρά της πολυκατοικίας, ξηλώνοντας κατά την πτώση τους την τέντα του πρώτου ορόφου, προτού καταλήξουν στην αυλή του ισόγειου διαμερίσματος.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε τη γειτονιά, με τους κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους, προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Εικόνες και βίντεο από το σημείο

Οι εικόνες και το βίντεο του της τοπικής ιστοσελίδας creta24.gr αποτυπώνουν το μέγεθος της κατάρρευσης, καθώς η αυλή της ισόγειας κατοικίας έχει καλυφθεί από τεράστιους όγκους μπάζων και οικοδομικών υλικών.



Κατέρρευσαν τμήματα από ταράτσα και μπαλκόνι πολυκατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης μέσα στη νύχτα, δείτε εικόνες και βίντεο
Κατέρρευσαν τμήματα από ταράτσα και μπαλκόνι πολυκατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης μέσα στη νύχτα, δείτε εικόνες και βίντεο
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Το γεγονός ότι η κατάρρευση σημειώθηκε μέσα στη νύχτα αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κανείς στην αυλή.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τραγικές.
9 ΣΧΟΛΙΑ

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