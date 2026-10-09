Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκε 30χρονη: «Ακούσαμε δυνατό θόρυβο σαν έκρηξη»
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκε 30χρονη: «Ακούσαμε δυνατό θόρυβο σαν έκρηξη»
Η γυναίκα υπέστη εγκαύματα στο πόδι και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα
Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Θέμιδος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας γυναίκας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 30χρονη, η οποία υπέστη εγκαύματα στο πόδι και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μάρτυρες αναφέρουν ότι πριν γίνει αντιληπτή η φωτιά ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος, που έμοιαζε με έκρηξη, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά. Κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, ενώ ακούγονταν φωνές «φωτιά, φωτιά».
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:15 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν εργασίες αποκάθαρσης στον χώρο.
Την ίδια ώρα, σε καταγγελία προχώρησε άνδρας, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά αποτελεί αυθαίρετη κατασκευή και πως αρχικά λειτουργούσε ως κατάστημα, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε κατοικία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 30χρονη, η οποία υπέστη εγκαύματα στο πόδι και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μάρτυρες αναφέρουν ότι πριν γίνει αντιληπτή η φωτιά ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος, που έμοιαζε με έκρηξη, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά. Κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, ενώ ακούγονταν φωνές «φωτιά, φωτιά».
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:15 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν εργασίες αποκάθαρσης στον χώρο.
Την ίδια ώρα, σε καταγγελία προχώρησε άνδρας, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά αποτελεί αυθαίρετη κατασκευή και πως αρχικά λειτουργούσε ως κατάστημα, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε κατοικία.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα