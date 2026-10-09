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Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκε 30χρονη: «Ακούσαμε δυνατό θόρυβο σαν έκρηξη»
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φωτιά

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκε 30χρονη: «Ακούσαμε δυνατό θόρυβο σαν έκρηξη»

Η γυναίκα υπέστη εγκαύματα στο πόδι και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκε 30χρονη: «Ακούσαμε δυνατό θόρυβο σαν έκρηξη»
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Θέμιδος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 30χρονη, η οποία υπέστη εγκαύματα στο πόδι και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μάρτυρες αναφέρουν ότι πριν γίνει αντιληπτή η φωτιά ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος, που έμοιαζε με έκρηξη, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά. Κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, ενώ ακούγονταν φωνές «φωτιά, φωτιά».




Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:15 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Κλείσιμο
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν εργασίες αποκάθαρσης στον χώρο.



Την ίδια ώρα, σε καταγγελία προχώρησε άνδρας, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά αποτελεί αυθαίρετη κατασκευή και πως αρχικά λειτουργούσε ως κατάστημα, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε κατοικία.



Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκε 30χρονη: «Ακούσαμε δυνατό θόρυβο σαν έκρηξη»
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκε 30χρονη: «Ακούσαμε δυνατό θόρυβο σαν έκρηξη»
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκε 30χρονη: «Ακούσαμε δυνατό θόρυβο σαν έκρηξη»
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

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