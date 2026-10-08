Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Διέρρηξε επιχείρηση στην Μήλο και συνελήφθη με 7.200 ευρώ πριν μπει στο πλοίο
Διέρρηξε επιχείρηση στην Μήλο και συνελήφθη με 7.200 ευρώ πριν μπει στο πλοίο
Ο 40χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης ενός έτους και 11 μηνών
Στη σύλληψη ενός 40χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται ότι διέρρηξε επιχείρηση στη Μήλο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος παραβίασε την επιχείρηση τη νύχτα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου και αφαίρεσε χρήματα. Έπειτα από άμεσες έρευνες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον εντοπίσουν λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής, προκειμένου να διαφύγει από το νησί.
Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 7.202,90 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο συλληφθείς διέμενε παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης ενός έτους και 11 μηνών για παρόμοια υπόθεση. Ο 40χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος παραβίασε την επιχείρηση τη νύχτα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου και αφαίρεσε χρήματα. Έπειτα από άμεσες έρευνες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον εντοπίσουν λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής, προκειμένου να διαφύγει από το νησί.
Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 7.202,90 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο συλληφθείς διέμενε παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης ενός έτους και 11 μηνών για παρόμοια υπόθεση. Ο 40χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
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