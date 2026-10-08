Βίντεο: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη με επτά μετανάστες, ο οδηγός εμβόλισε σταθμευμένα ΙΧ και διέφυγε πεζός
ΕΛΛΑΔΑ
Καταδίωξη Θεσσαλονίκη Μετανάστες

Βίντεο: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη με επτά μετανάστες, ο οδηγός εμβόλισε σταθμευμένα ΙΧ και διέφυγε πεζός

Το μαύρο ΙΧ ερχόταν από την περιοχή των Σερρών

Βίντεο: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη με επτά μετανάστες, ο οδηγός εμβόλισε σταθμευμένα ΙΧ και διέφυγε πεζός
Στράτος Λούβαρης
12 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο πριν τις 06:00 όταν το μαύρο αυτοκίνητο που ερχόταν από την περιοχή των Σερρών εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα τους για να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός του αυτοκίνητο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης τελικά ακινητοποιήθηκε επί της οδού Αγίου Δημητρίου με Αρκαδιουπόλεως.

Δείτε βίντεο από το σημείο που ακινητοποιήθηκε το ΙΧ:



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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος φαίνεται πως διέφυγε πεζός από το σημείο ενώ μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν επτά μετανάστες.

Βίντεο: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη με επτά μετανάστες, ο οδηγός εμβόλισε σταθμευμένα ΙΧ και διέφυγε πεζός
Βίντεο: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη με επτά μετανάστες, ο οδηγός εμβόλισε σταθμευμένα ΙΧ και διέφυγε πεζός
Βίντεο: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη με επτά μετανάστες, ο οδηγός εμβόλισε σταθμευμένα ΙΧ και διέφυγε πεζός
Στράτος Λούβαρης
12 ΣΧΟΛΙΑ

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