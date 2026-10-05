Κοσμοσυρροή στις εκθέσεις στην Ελλάδα για καινούργιο αυτοκίνητο

Η εικόνα στο Metropolitan Expo το πρώτο Σαββατοκύριακο της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ήταν αποκαλυπτική.

Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι μέσα σε μόλις δύο ημέρες βρέθηκαν στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας, γεμίζοντας τους διαδρόμους και –κυρίως– τα περίπτερα των εταιρειών.

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