Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Κοσμοσυρροή στις εκθέσεις στην Ελλάδα για καινούργιο αυτοκίνητο
Πάνω από 25.000 επισκέπτες πέρασαν τις πύλες της AUTO ATHINA μέσα στις δύο πρώτες ημέρες, την ώρα που οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανεβαίνουν. Η εικόνα μόνο τυχαία δεν είναι: ο Έλληνας θέλει να αλλάξει αυτοκίνητο και η τεράστια ηλικία του ελληνικού στόλου κάνει την ανάγκη ανανέωσης πλέον επιτακτική.
Η εικόνα στο Metropolitan Expo το πρώτο Σαββατοκύριακο της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ήταν αποκαλυπτική.
Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι μέσα σε μόλις δύο ημέρες βρέθηκαν στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας, γεμίζοντας τους διαδρόμους και –κυρίως– τα περίπτερα των εταιρειών.
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