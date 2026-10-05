Κοσμοσυρροή στις εκθέσεις στην Ελλάδα για καινούργιο αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ

Κοσμοσυρροή στις εκθέσεις στην Ελλάδα για καινούργιο αυτοκίνητο

Πάνω από 25.000 επισκέπτες πέρασαν τις πύλες της AUTO ATHINA μέσα στις δύο πρώτες ημέρες, την ώρα που οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανεβαίνουν. Η εικόνα μόνο τυχαία δεν είναι: ο Έλληνας θέλει να αλλάξει αυτοκίνητο και η τεράστια ηλικία του ελληνικού στόλου κάνει την ανάγκη ανανέωσης πλέον επιτακτική.

Κοσμοσυρροή στις εκθέσεις στην Ελλάδα για καινούργιο αυτοκίνητο
UPD:

Η εικόνα στο Metropolitan Expo το πρώτο Σαββατοκύριακο της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ήταν αποκαλυπτική.

Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι μέσα σε μόλις δύο ημέρες βρέθηκαν στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας, γεμίζοντας τους διαδρόμους και –κυρίως– τα περίπτερα των εταιρειών.

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