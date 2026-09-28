Δύο διακινητές μετέφεραν 12 μετανάστες στη Θεσσαλονίκη, επτά παιδιά ανάμεσα τους
ΕΛΛΑΔΑ
Διακινητές Συλλήψεις Θεσσαλονίκη

Δύο διακινητές μετέφεραν 12 μετανάστες στη Θεσσαλονίκη, επτά παιδιά ανάμεσα τους

Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρήματα και κινητά τηλέφωνα

Δύο διακινητές μετέφεραν 12 μετανάστες στη Θεσσαλονίκη, επτά παιδιά ανάμεσα τους
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Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι αστυνομικοί έλεγχοι στο νομό, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 12 ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται επτά ανήλικοι.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη 26χρονος Αλβανός, στην παλιά εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Νικομηδινού, καθώς σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε εντοπίστηκαν έξι μετανάστες από το Κουβέιτ, μεταξύ αυτών τέσσερις ανήλικοι.

Στον ίδιο αυτοκινητόδρομο αποκαλύφθηκε και η δεύτερη περίπτωση παράνομης μεταφοράς (ύψος Γερακαρού), όταν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονος Ιταλός, βρέθηκαν έξι μετανάστες από το Αφγανιστάν, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι μεταφερόμενοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ, κατά δήλωσή τους, είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα, μέσω της ελληνοτουρκικής μεθορίου, έχοντας καταβάλλει χρηματικά ποσά σε κυκλώματα διακινητών. Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα, χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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