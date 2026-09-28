Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Viral βίντεο: Όταν οδηγός έτρεχε με 310χλμ./ώρα στην Εγνατία
Viral βίντεο: Όταν οδηγός έτρεχε με 310χλμ./ώρα στην Εγνατία
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ήταν μια BMW M5
Ενα βίντεο από το παρελθόν γίνεται ξανά viral και δείχνει οδηγό στην Εγνατία Οδό, να τρέχει με ταχύτητα μεγαλύτερη των 300χλμ./ώρα. Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο που οδηγούσε, μια BMW M5, να πιάνει μέχρι και 310χλμ./ώρα.
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