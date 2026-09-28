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Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτήριο στα Εξάρχεια, διακοπή κυκλοφορίας στην Θεμιστοκλέους
Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτήριο στα Εξάρχεια, διακοπή κυκλοφορίας στην Θεμιστοκλέους
Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους ανάμεσα στην Ακαδημίας και τη Νικηταρά
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα Εξάρχεια.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτήριο στην οδό Θεμιστοκλέους.
Λόγω της φωτιάς η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτήριο στην οδό Θεμιστοκλέους.
Λόγω της φωτιάς η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά.
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