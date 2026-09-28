Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Φωτιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής
Φωτιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής
Πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα στην περιοχή "ΝΟΥΝΟΥ" στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:00.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Ο δήμος Ασπροπύργου κινητοποιήθηκε προκειμένου να διαθέσει μηχάνημα έργου.
Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού, δεδομένου ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον των συρμών.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:00.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από μηχάνημα έργου .— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2026
Ο δήμος Ασπροπύργου κινητοποιήθηκε προκειμένου να διαθέσει μηχάνημα έργου.
Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού, δεδομένου ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον των συρμών.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
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