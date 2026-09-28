Φωτιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής
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Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ασπρόπυργος

Φωτιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής

Φωτιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα στην περιοχή "ΝΟΥΝΟΥ" στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:00.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.



Ο δήμος Ασπροπύργου κινητοποιήθηκε προκειμένου να διαθέσει μηχάνημα έργου.

Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού, δεδομένου ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον των συρμών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
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