Άννα Βίσση: Τα έσοδα… μαμούθ από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση γέμισε το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου το Ολυμπιακό Στάδιο, σε μία sold out συναυλία με περισσότερους από 95.000 θεατές. Αναμφίβολα πρόκειται μία από τις πιο πετυχημένες (αν όχι η πιο πετυχημένη) συναυλία με εισηγτήριο που έχει γίνει στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία.

Πέρα όμως από το καλλιτεχνικό σκέλος της βραδιάς, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικονομική της διάσταση. Οι πρώτοι υπολογισμοί, με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων, τις διαφορετικές ζώνες τιμών και τις μεγάλες χορηγικές συμφωνίες, τοποθετούν τα συνολικά έσοδα της διοργάνωσης γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για εκτίμηση του συνολικού τζίρου και όχι φυσικά για το ποσό που κατέληξε προσωπικά στην Άννα Βίσση. Από αυτά τα χρήματα πρέπει να αφαιρεθεί το τεράστιο κόστος της παραγωγής, οι αμοιβές των εκατοντάδων ανθρώπων που εργάστηκαν για το show, τα τεχνικά έξοδα, οι καλλιτέχνες και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές.