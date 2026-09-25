Κλέβουν αυτοκίνητα χωρίς να αγγίξουν το κλειδί – Τι έδειξε νέο τεστ

Πριν από μερικά χρόνια ένα τεστ του ADAC είχε προκαλέσει εντύπωση, όταν ειδικοί είχαν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση και να θέσουν σε λειτουργία 24 σύγχρονα αυτοκίνητα με σύστημα keyless, χωρίς να έχουν στα χέρια τους το πραγματικό κλειδί.

Σήμερα, τον Σεπτέμβριο του 2026, η εικόνα είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη – και το πρόβλημα κάθε άλλο παρά έχει εξαφανιστεί.

Ο γερμανικός οργανισμός έχει πλέον εξετάσει περισσότερα από 850 αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών κατά τη διάρκεια δέκα ετών δοκιμών. Τα νεότερα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε στις 18 Αυγούστου 2026 δείχνουν ότι σχεδόν τα μισά από τα οχήματα που εξετάστηκαν μπορούσαν ακόμη να ανοίξουν παράνομα με επέκταση του ασύρματου σήματος, ενώ περίπου στο ένα τρίτο ήταν δυνατή ακόμη και η εκκίνηση του κινητήρα.

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