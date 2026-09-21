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Εγκληματική οργάνωση με μέλη 17 έως 21 ετών νοίκιασαν σπίτι και το μετέτρεψαν σε τηλεφωνικό κέντρο για απάτες - 889 απόπειρες κλοπής και λεία 240.000 ευρώ
Εγκληματική οργάνωση με μέλη 17 έως 21 ετών νοίκιασαν σπίτι και το μετέτρεψαν σε τηλεφωνικό κέντρο για απάτες - 889 απόπειρες κλοπής και λεία 240.000 ευρώ
Συνελήφθησαν 6 νεαροί - Παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εξαπατούσαν ηλικιωμένους να αφήνουν χρήματα και χρυσαφικά έξω ή μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια τα έκλεβαν - Πώς λειτουργούσε η οργάνωση
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία. Η οργάνωση, μάλιστα, φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής, ενώ το παράνομο κέρδος τους υπολογίζεται άνω των 240.000 ευρώ.
Το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε μισθωμένο, μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης, σπίτι-«τηλεφωνικό κέντρο» στα Σπάτα, κατά την οποία συνελήφθησαν 6 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 17, 19, 20 και 21 ετών.
Οι κατηγορούμενοι φέρεται να διατηρούν συγγενικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα, για παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων καθώς και για απείθεια.
Η ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης κατείχε ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση. Είχε ως στρατηγικό-τηλεφωνικό κέντρο διάφορα σπίτια σε περιοχές της Αττικής, ενώ ένα ή περισσότερα μέλη της, αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες-στόχους, κυρίως ηλικιωμένοι, των οποίων τα στοιχεία εντόπιζαν σε τηλεφωνικούς καταλόγους.
Συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματά τους επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε στην οικία τους, από την οποία κινδύνευαν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι οικογένειές τους. Εκμεταλλευόμενοι τον φόβο τους, τους έπειθαν ότι μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της διαρροής, είτε απομακρυσμένα, είτε με την επίσκεψη δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.
Στη συνέχεια, τους έδιναν την εντολή να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά σε αλουμινόχαρτο, σακούλα ή λεκάνη και να τα τοποθετούν, είτε σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι, κοντά στη κεντρική πόρτα, είτε έξω από αυτή, σε σημεία που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.
Ενδεικτικό του επαγγελματισμού των μελών της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, είναι το γεγονός ότι με διάφορα τεχνάσματα απασχολούσαν τα θύματα, έτσι ώστε, τα «επιχειρησιακά» μέλη να μην έρθουν σε φυσική επαφή μαζί τους, κατά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών ή τιμαλφών, μειώνοντας τον κίνδυνο αναγνώρισής τους από τα θύματα, δυσχεραίνοντας παράλληλα την ταυτοποίησή τους από τις Αρχές.
Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι οι δράστες δε δίσταζαν να καλούν τα υποψήφια θύματα και να παρουσιάζονται ως αστυνομικοί ή ακόμη παριστάνοντας συγγενικά τους πρόσωπα.
Επίσης, χρησιμοποιούσαν πολλά τηλέφωνα και τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν ενεργοποιηθεί από άγνωστα άτομα, τις οποίες φρόντιζαν να χρησιμοποιούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τη συσχέτιση των τηλεφωνικών συνδέσεων με τα μέλη της ομάδας.
Το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε μισθωμένο, μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης, σπίτι-«τηλεφωνικό κέντρο» στα Σπάτα, κατά την οποία συνελήφθησαν 6 μέλη εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 17, 19, 20 και 21 ετών.
Οι κατηγορούμενοι φέρεται να διατηρούν συγγενικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα, για παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων καθώς και για απείθεια.
Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωσηΩς προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, έχοντας διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, είχαν συγκροτήσει δύο επιχειρησιακές ομάδες, την ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης και τις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου.
Η ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης κατείχε ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση. Είχε ως στρατηγικό-τηλεφωνικό κέντρο διάφορα σπίτια σε περιοχές της Αττικής, ενώ ένα ή περισσότερα μέλη της, αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες-στόχους, κυρίως ηλικιωμένοι, των οποίων τα στοιχεία εντόπιζαν σε τηλεφωνικούς καταλόγους.
Συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματά τους επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε στην οικία τους, από την οποία κινδύνευαν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι οικογένειές τους. Εκμεταλλευόμενοι τον φόβο τους, τους έπειθαν ότι μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της διαρροής, είτε απομακρυσμένα, είτε με την επίσκεψη δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.
Στη συνέχεια, τους έδιναν την εντολή να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά σε αλουμινόχαρτο, σακούλα ή λεκάνη και να τα τοποθετούν, είτε σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι, κοντά στη κεντρική πόρτα, είτε έξω από αυτή, σε σημεία που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.
Ενδεικτικό του επαγγελματισμού των μελών της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, είναι το γεγονός ότι με διάφορα τεχνάσματα απασχολούσαν τα θύματα, έτσι ώστε, τα «επιχειρησιακά» μέλη να μην έρθουν σε φυσική επαφή μαζί τους, κατά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών ή τιμαλφών, μειώνοντας τον κίνδυνο αναγνώρισής τους από τα θύματα, δυσχεραίνοντας παράλληλα την ταυτοποίησή τους από τις Αρχές.
Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι οι δράστες δε δίσταζαν να καλούν τα υποψήφια θύματα και να παρουσιάζονται ως αστυνομικοί ή ακόμη παριστάνοντας συγγενικά τους πρόσωπα.
Επίσης, χρησιμοποιούσαν πολλά τηλέφωνα και τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν ενεργοποιηθεί από άγνωστα άτομα, τις οποίες φρόντιζαν να χρησιμοποιούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τη συσχέτιση των τηλεφωνικών συνδέσεων με τα μέλη της ομάδας.
Αφού τα θύματα τοποθετούσαν τα τιμαλφή στα σημεία που τους είχαν προηγουμένως υποδείξει τα μέλη της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, αναλάμβανε δράση μία από τις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου, η οποία αναλάμβανε να μεταβεί στο σπίτι του θύματος και να κλέψει τα πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα.
Οι επιχειρησιακές ομάδες πεδίου δρούσαν πάντα κατόπιν εντολών και καθοδήγησης της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, με την οποία βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία. Τα μέλη τους επέβαιναν στα «επιχειρησιακά» οχήματα και στην περίπτωση που ο πολίτης – στόχος πείθονταν, κατευθύνονταν άμεσα στο σπίτι του και περίμενα σε κοντινή απόσταση.
Μόλις το θύμα τοποθετούσε τα τιμαλφή έξω από το σπίτι, τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας πεδίου τα αφαιρούσαν, χωρίς να έρθουν σε φυσική επαφή με τα θύματά τους, ενώ στην περίπτωση που το θύμα τα τοποθετούσε σε σημείο μέσα στο σπίτι, οι δράστες εισέρχονταν σε αυτή από ανασφάλιστο σημείο.
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι «στρατηγείο» – τηλεφωνικό κέντρο των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- 12 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα,
- 3 φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου,
- 5 πορτοφόλια,
- «Επιχειρησιακό» όχημα και
το χρηματικό ποσό των 335 ευρώ.
Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 7 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Οι επιχειρησιακές ομάδες πεδίου δρούσαν πάντα κατόπιν εντολών και καθοδήγησης της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, με την οποία βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία. Τα μέλη τους επέβαιναν στα «επιχειρησιακά» οχήματα και στην περίπτωση που ο πολίτης – στόχος πείθονταν, κατευθύνονταν άμεσα στο σπίτι του και περίμενα σε κοντινή απόσταση.
Μόλις το θύμα τοποθετούσε τα τιμαλφή έξω από το σπίτι, τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας πεδίου τα αφαιρούσαν, χωρίς να έρθουν σε φυσική επαφή με τα θύματά τους, ενώ στην περίπτωση που το θύμα τα τοποθετούσε σε σημείο μέσα στο σπίτι, οι δράστες εισέρχονταν σε αυτή από ανασφάλιστο σημείο.
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι «στρατηγείο» – τηλεφωνικό κέντρο των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- 12 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα,
- 3 φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου,
- 5 πορτοφόλια,
- «Επιχειρησιακό» όχημα και
το χρηματικό ποσό των 335 ευρώ.
Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 7 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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