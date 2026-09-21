Εγκληματική οργάνωση με μέλη 17 έως 21 ετών νοίκιασαν σπίτι και το μετέτρεψαν σε τηλεφωνικό κέντρο για απάτες - 889 απόπειρες κλοπής και λεία 240.000 ευρώ

Αφού τα θύματα τοποθετούσαν τα τιμαλφή στα σημεία που τους είχαν προηγουμένως υποδείξει τα μέλη της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, αναλάμβανε δράση μία από τις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου, η οποία αναλάμβανε να μεταβεί στο σπίτι του θύματος και να κλέψει τα πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα.Οι επιχειρησιακές ομάδες πεδίου δρούσαν πάντα κατόπιν εντολών και καθοδήγησης της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, με την οποία βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία. Τα μέλη τους επέβαιναν στα «επιχειρησιακά» οχήματα και στην περίπτωση που ο πολίτης – στόχος πείθονταν, κατευθύνονταν άμεσα στο σπίτι του και περίμενα σε κοντινή απόσταση.Μόλις το θύμα τοποθετούσε τα τιμαλφή έξω από το σπίτι, τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας πεδίου τα αφαιρούσαν, χωρίς να έρθουν σε φυσική επαφή με τα θύματά τους, ενώ στην περίπτωση που το θύμα τα τοποθετούσε σε σημείο μέσα στο σπίτι, οι δράστες εισέρχονταν σε αυτή από ανασφάλιστο σημείο.- 12 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα,- 3 φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου,- 5 πορτοφόλια,- «Επιχειρησιακό» όχημα καιτο χρηματικό ποσό των 335 ευρώ.Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 7 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.