Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονη σε διάβαση στην Ιεράπετρα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Τραυματίας Ιεράπετρα Διάβαση

Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονη σε διάβαση στην Ιεράπετρα

Από τη σύγκρουση η 16χρονη εκτινάχθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονη σε διάβαση στην Ιεράπετρα
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9) στη Γρα Λυγιά Ιεράπετρας, με αυτοκίνητο να παρασύρει 16χρονη σε διάβαση.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών, με κατεύθυνση προς το Δημοτικό της Γρα Λυγιάς, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση η 16χρονη εκτινάχθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα, έχοντας τραυματιστεί στο πόδι.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Εκεί εξετάστηκε από ορθοπαιδικό και χειρουργό και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται καλή. Παρέμεινε, ωστόσο, στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εσωτερικής αιμορραγίας.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνά η Τροχαία.
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