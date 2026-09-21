Χανιά: Κλείνει την Τρίτη το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω κακοκαιρίας
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλείνει την Τρίτη το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω κακοκαιρίας

Η ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ

Χανιά: Κλείνει την Τρίτη το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω κακοκαιρίας
Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 το φαράγγι της Σαμαριάς, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που προβλέπονται στην περιοχή.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ και τα όρια που έχουν εγκριθεί για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην περιοχή του Ξυλοσκάλου αναμένονται βροχοπτώσεις έως 10,5 χιλιοστά, ενώ στην Αγία Ρουμέλη το ύψος βροχής εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 8 χιλιοστά.

Οι συγκεκριμένες τιμές βρίσκονται πάνω από τα προβλεπόμενα όρια λειτουργίας και, για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε να μην επιτραπεί η πρόσβαση επισκεπτών.

Ως εκ τούτου, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της Τρίτης, τόσο από τη βόρεια είσοδο στο Ξυλόσκαλο όσο και από τη νότια είσοδο στην Αγία Ρουμέλη.

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