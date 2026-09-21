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Δίπλα στην «ΕΛΠΙΔΑ» ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Ιουλία Καλλιμάνη
Δίπλα στην «ΕΛΠΙΔΑ» ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Ιουλία Καλλιμάνη
Οι δύο καλλιτέχνες επισκέφτηκαν πριν από λίγες ημέρες τον Ξενώνα και πέρασαν χρόνο με τα παιδιά που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες
Τον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, ανήμερα της σπουδαίας γιορτής «Ελπίδας – Σοφίας – Πίστης – Αγάπης», επισκέφτηκε η Ιουλία Καλλιμάνη.
Μαζί με τον αγαπημένο φίλο της «ΕΛΠΙΔΑΣ» Γιάννη Ζουγανέλη, η γνωστή ερμηνεύτρια βρέθηκε κοντά στα παιδιά που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες, στους γονείς τους, αλλά και σε παιδιά που έχουν αποθεραπευτεί, χαρίζοντας απλόχερα στιγμές χαράς, συγκίνησης και πολλά χαμόγελα. Με την αγκαλιά τους ανοιχτή, η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Γιάννης Ζουγανέλης, μίλησαν με τα παιδιά και τους γονείς τους, αντάλλαξαν δώρα, μοιράστηκαν αυθόρμητες στιγμές και τραγούδησαν όλοι μαζί τις μεγάλες της επιτυχίες, κάτι που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.
Ο Ξενώνας «ΕΛΠΙΔΑ», του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο, δημιουργήθηκε από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και άνοιξε τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο του 1999, παρέχοντας δωρεάν τη ζεστή του φιλοξενία σε οικογένειες από την επαρχία, αλλά και το εξωτερικό.
Πρώτος στο είδος του σε πανελλήνια κλίμακα, δημιουργήθηκε για να γαληνέψει, να δώσει σπίτι και ελπίδα στα παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες και τους γονείς τους για όσο χρόνια διαρκεί η θεραπεία τους.
Μέχρι σήμερα στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» έχουν φιλοξενηθεί περισσότερες από 2.000 οικογένειες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που βρήκαν στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» στήριξη και συμπαράσταση στον δύσκολο αγώνα τους.
Μαζί με τον αγαπημένο φίλο της «ΕΛΠΙΔΑΣ» Γιάννη Ζουγανέλη, η γνωστή ερμηνεύτρια βρέθηκε κοντά στα παιδιά που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες, στους γονείς τους, αλλά και σε παιδιά που έχουν αποθεραπευτεί, χαρίζοντας απλόχερα στιγμές χαράς, συγκίνησης και πολλά χαμόγελα. Με την αγκαλιά τους ανοιχτή, η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Γιάννης Ζουγανέλης, μίλησαν με τα παιδιά και τους γονείς τους, αντάλλαξαν δώρα, μοιράστηκαν αυθόρμητες στιγμές και τραγούδησαν όλοι μαζί τις μεγάλες της επιτυχίες, κάτι που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.
Ο Ξενώνας «ΕΛΠΙΔΑ», του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο, δημιουργήθηκε από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και άνοιξε τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο του 1999, παρέχοντας δωρεάν τη ζεστή του φιλοξενία σε οικογένειες από την επαρχία, αλλά και το εξωτερικό.
Πρώτος στο είδος του σε πανελλήνια κλίμακα, δημιουργήθηκε για να γαληνέψει, να δώσει σπίτι και ελπίδα στα παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες και τους γονείς τους για όσο χρόνια διαρκεί η θεραπεία τους.
Μέχρι σήμερα στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» έχουν φιλοξενηθεί περισσότερες από 2.000 οικογένειες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που βρήκαν στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» στήριξη και συμπαράσταση στον δύσκολο αγώνα τους.
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