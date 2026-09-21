ΟpenGov.gr: Σε λειτουργία η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης σε δημόσιες διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση της νομοθεσίας και των δημόσιων πολιτικών, καθώς και σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετακλητών του δημοσίου τομέα