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Έπεσε στη θάλασσα καβοδέτης κατά τον απόπλου πλοίου από το λιμάνι της Πάτρας
Έπεσε στη θάλασσα καβοδέτης κατά τον απόπλου πλοίου από το λιμάνι της Πάτρας
Το πλήρωμα έριξε δύο σωσίβια, ωστόσο ο άνδρας κατάφερε να βγει μόνος του από τη θάλασσα μέσω της σκάλας ασφαλείας
Στη θάλασσα έπεσε καβοδέτης στο νέο λιμάνι της Πάτρας, την ώρα που επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο αναχωρούσε από το λιμάνι το απόγευμα της Τετάρτης.
Ο άνδρας, κάτω από συνθήκες που δεν διευκρινίζονται, έχασε την ισορροπία του κατά τη διαδικασία απόπλου του πλοίου και βρέθηκε στο νερό.
Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, μέλη του πληρώματος αντέδρασαν άμεσα, ρίχνοντας στη θάλασσα δύο σωσίβια, ενώ για την πτώση ενημερώθηκε και η Λιμενική Αρχή της Πάτρας.
Στο σημείο έφτασαν στελέχη του Β’ Λιμενικού Τμήματος και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. Ωστόσο, ο καβοδέτης είχε ήδη καταφέρει να προσεγγίσει τη σκάλα ασφαλείας και να βγει από τη θάλασσα χωρίς βοήθεια.
Ο ίδιος δήλωσε στους λιμενικούς ότι ήταν καλά στην υγεία του και δεν χρειαζόταν ιατρική περίθαλψη.
Ο άνδρας, κάτω από συνθήκες που δεν διευκρινίζονται, έχασε την ισορροπία του κατά τη διαδικασία απόπλου του πλοίου και βρέθηκε στο νερό.
Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, μέλη του πληρώματος αντέδρασαν άμεσα, ρίχνοντας στη θάλασσα δύο σωσίβια, ενώ για την πτώση ενημερώθηκε και η Λιμενική Αρχή της Πάτρας.
Στο σημείο έφτασαν στελέχη του Β’ Λιμενικού Τμήματος και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. Ωστόσο, ο καβοδέτης είχε ήδη καταφέρει να προσεγγίσει τη σκάλα ασφαλείας και να βγει από τη θάλασσα χωρίς βοήθεια.
Ο ίδιος δήλωσε στους λιμενικούς ότι ήταν καλά στην υγεία του και δεν χρειαζόταν ιατρική περίθαλψη.
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