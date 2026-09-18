Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 14χρονο που εισέβαλε με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης
Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 14χρονο που εισέβαλε με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης
Ο ανήλικος, με καταγωγή από το Ιράν, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 14χρονου που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης.
Ο ανήλικος, με καταγωγή από το Ιράν, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά ο ανήλικος φαίνεται να υποστήριξε, παρουσία παιδοψυχολόγου, ότι έπεσε στο παρελθόν θύμα σεξουαλικής επίθεσης από ανήλικους, συνδέοντας το περιστατικό στο σχολείο με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το πρωί της Πέμπτης ενώ ο ανήλικος φαίνεται πως επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι το οποίο πήρε από κατάστημα της περιοχής, σε έναν 12χρονο και απείλησε συμμαθητές του.
Μάλιστα, φαίνεται ότι αρχικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν καθηγητές του σχολείου και να το αφοπλίσουν ωστόσο κατευθύνθηκε σε παντοπωλείο της περιοχής όπου αποπειράθηκε να αφαιρέσει αιχμηρό αντικείμενο.
«Εμφανίστηκε στην είσοδο του προαυλίου με ένα μεγάλο μαχαίρι στο χέρι. Μπήκε μέσα, μπήκε στο κτίριο και άρχισε να κόβει βόλτες μέσα στους διαδρόμους. Όλοι φοβήθηκαν, έτρεχαν μέσα στους διαδρόμους. Προφανώς έψαχνε να βρεί τον 12χρονο. Στη συνέχεια βγήκε, πέταξε το μαχαίρι και γύρισε πίσω με άλλο μαχαίρι», ανέφερε μαθητής του σχολείου.
Τελικά ο 13χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.
Σημειώνεται ότι δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.
Ο ανήλικος, με καταγωγή από το Ιράν, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά ο ανήλικος φαίνεται να υποστήριξε, παρουσία παιδοψυχολόγου, ότι έπεσε στο παρελθόν θύμα σεξουαλικής επίθεσης από ανήλικους, συνδέοντας το περιστατικό στο σχολείο με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το πρωί της Πέμπτης ενώ ο ανήλικος φαίνεται πως επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι το οποίο πήρε από κατάστημα της περιοχής, σε έναν 12χρονο και απείλησε συμμαθητές του.
Μάλιστα, φαίνεται ότι αρχικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν καθηγητές του σχολείου και να το αφοπλίσουν ωστόσο κατευθύνθηκε σε παντοπωλείο της περιοχής όπου αποπειράθηκε να αφαιρέσει αιχμηρό αντικείμενο.
«Εμφανίστηκε στην είσοδο του προαυλίου με ένα μεγάλο μαχαίρι στο χέρι. Μπήκε μέσα, μπήκε στο κτίριο και άρχισε να κόβει βόλτες μέσα στους διαδρόμους. Όλοι φοβήθηκαν, έτρεχαν μέσα στους διαδρόμους. Προφανώς έψαχνε να βρεί τον 12χρονο. Στη συνέχεια βγήκε, πέταξε το μαχαίρι και γύρισε πίσω με άλλο μαχαίρι», ανέφερε μαθητής του σχολείου.
Τελικά ο 13χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.
Σημειώνεται ότι δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.
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