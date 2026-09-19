Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης μαθήτριας στο Αίγιο, χάθηκαν τα ίχνη της μετά το σχολείο
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Αίγιο

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης μαθήτριας στο Αίγιο, χάθηκαν τα ίχνη της μετά το σχολείο

Έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να μεταβεί στο σχολείο της, ωστόσο έκτοτε δεν επέστρεψε στην οικία της

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης μαθήτριας στο Αίγιο, χάθηκαν τα ίχνη της μετά το σχολείο
Αγωνία επικρατεί στο Αίγιο για την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να μεταβεί στο σχολείο της, ωστόσο έκτοτε δεν επέστρεψε στην οικία της.

Οι γονείς της, ανησυχώντας για την τύχη της κόρης τους, δήλωσαν την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, με τις αρχές να έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση.

Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό της 16χρονης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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