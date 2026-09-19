Νεκρός εντοπίστηκε ο 78xρονος Γάλλος που αγνοούνταν στην παραλία Μαδέ στο Ηράκλεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο

Νεκρός εντοπίστηκε ο 78xρονος Γάλλος που αγνοούνταν στην παραλία Μαδέ στο Ηράκλεο

Εντοπίστηκε η σορός του ανοιχτά της παραλίας

Νεκρός εντοπίστηκε ο 78xρονος Γάλλος που αγνοούνταν στην παραλία Μαδέ στο Ηράκλεο
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σορό του ηλικιωμένου, ρίχνοντας τραγική «αυλαία» στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

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