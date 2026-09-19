Φωτιά σε παιδικό σταθμό στη Λαμία, συναγερμός στην Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ
παιδικός σταθμός Φωτιά Λαμία

Φωτιά σε παιδικό σταθμό στη Λαμία, συναγερμός στην Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήση περίπου στις 11:20 για καπνό και πιθανή εκδήλωση φωτιάς στον χώρο

Φωτιά σε παιδικό σταθμό στη Λαμία, συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στη Λαμία, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε γνωστό ιδιωτικό παιδικό σταθμό στην περιοχή των Καλυβίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonografos.net, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στο σημείο έπειτα από κλήση που δέχθηκε περίπου στις 11:20, για καπνό και πιθανή εκδήλωση φωτιάς στον χώρο του παιδικού σταθμού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να εντοπίσουν την εστία της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της ζημιάς.

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