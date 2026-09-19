Συνελήφθη ζευγάρι που επιτέθηκε σε 74χρονο και του άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό στον Άγιο Παντελεήμονα
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας Ληστεία

Συνελήφθη ζευγάρι που επιτέθηκε σε 74χρονο και του άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό στον Άγιο Παντελεήμονα

Πρόκειται για ζευγάρι αλλοδαπών, έναν 19χρονο και μία 23χρονη 

Συνελήφθη ζευγάρι που επιτέθηκε σε 74χρονο και του άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό στον Άγιο Παντελεήμονα
18 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα ληστείας έπεσε 74χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα με τους δράστες να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Ειδικότερα, ένα ζευγάρι αλλοδαπών, 19χρονος και 23χρονη, προσέγγισαν έναν 74χρονο που περπατούσε στον δρόμο στον Άγιο Παντελεήμονα και με χρήση βίας τού άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό. Αμέσως οι περίοικοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

Λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί περιπολικού συνέλαβαν την 23χρονη, ενώ στη συνέχεια, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 19χρονο σε κοντινή απόσταση και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης