Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Πρόστιμο 1.500 ευρώ για πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις
Η αυθαίρετη τοποθέτηση οδικής σήμανσης έξω από σπίτια και επιχειρήσεις μπορεί να κοστίσει 1.500 ευρώ και να έχει ποινικές συνέπειες.
Μια πινακίδα στον τοίχο, δύο κώνοι στην άσφαλτο ή μια αλυσίδα μπροστά από ένα κατάστημα δεν μετατρέπουν τον δρόμο σε ιδιωτικό πάρκινγκ. Η δυσκολία εύρεσης θέσης στάθμευσης δεν δίνει σε έναν ιδιοκτήτη ή επαγγελματία το δικαίωμα να αποκλείει αυθαίρετα τους υπόλοιπους οδηγούς.
Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας διαχωρίζει την παράνομη τοποθέτηση σήμανσης από την κατάληψη του οδοστρώματος με αντικείμενα. Η διάκριση έχει σημασία, επειδή οι δύο περιπτώσεις δεν επισύρουν το ίδιο πρόστιμο. Το ποσό των 1.500 ευρώ αφορά τις παραβάσεις του άρθρου 14 για τη σήμανση και τη σηματοδότηση, ενώ η παράνομη κατάληψη τμήματος του δρόμου υπάγεται στο άρθρο 52.
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