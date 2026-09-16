ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 3 εναέρια

Πρόστιμο 1.500 ευρώ για πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 1.500 ευρώ για πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις

Η αυθαίρετη τοποθέτηση οδικής σήμανσης έξω από σπίτια και επιχειρήσεις μπορεί να κοστίσει 1.500 ευρώ και να έχει ποινικές συνέπειες.

Πρόστιμο 1.500 ευρώ για πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις
UPD:
Διαφορετική παράβαση αποτελεί η δέσμευση θέσης με κώνους ή καρέκλες, ενώ ειδική προστασία προβλέπεται για τις εισόδους και εξόδους οχημάτων.

Μια πινακίδα στον τοίχο, δύο κώνοι στην άσφαλτο ή μια αλυσίδα μπροστά από ένα κατάστημα δεν μετατρέπουν τον δρόμο σε ιδιωτικό πάρκινγκ. Η δυσκολία εύρεσης θέσης στάθμευσης δεν δίνει σε έναν ιδιοκτήτη ή επαγγελματία το δικαίωμα να αποκλείει αυθαίρετα τους υπόλοιπους οδηγούς.

Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας διαχωρίζει την παράνομη τοποθέτηση σήμανσης από την κατάληψη του οδοστρώματος με αντικείμενα. Η διάκριση έχει σημασία, επειδή οι δύο περιπτώσεις δεν επισύρουν το ίδιο πρόστιμο. Το ποσό των 1.500 ευρώ αφορά τις παραβάσεις του άρθρου 14 για τη σήμανση και τη σηματοδότηση, ενώ η παράνομη κατάληψη τμήματος του δρόμου υπάγεται στο άρθρο 52.



ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

UPD:

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης