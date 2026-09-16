Πρόστιμο 1.500 ευρώ για πινακίδα σε σπίτια και επιχειρήσεις

Διαφορετική παράβαση αποτελεί η δέσμευση θέσης με κώνους ή καρέκλες, ενώ ειδική προστασία προβλέπεται για τις εισόδους και εξόδους οχημάτων.

Μια πινακίδα στον τοίχο, δύο κώνοι στην άσφαλτο ή μια αλυσίδα μπροστά από ένα κατάστημα δεν μετατρέπουν τον δρόμο σε ιδιωτικό πάρκινγκ. Η δυσκολία εύρεσης θέσης στάθμευσης δεν δίνει σε έναν ιδιοκτήτη ή επαγγελματία το δικαίωμα να αποκλείει αυθαίρετα τους υπόλοιπους οδηγούς.



Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας διαχωρίζει την παράνομη τοποθέτηση σήμανσης από την κατάληψη του οδοστρώματος με αντικείμενα. Η διάκριση έχει σημασία, επειδή οι δύο περιπτώσεις δεν επισύρουν το ίδιο πρόστιμο. Το ποσό των 1.500 ευρώ αφορά τις παραβάσεις του άρθρου 14 για τη σήμανση και τη σηματοδότηση, ενώ η παράνομη κατάληψη τμήματος του δρόμου υπάγεται στο άρθρο 52.







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