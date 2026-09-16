Όμιλος Καράτζη: Συμφωνία με τη SOLIS για την πλήρη ανακατασκευή του εργοστασίου στη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Όμιλος Καράτζη

Όμιλος Καράτζη: Συμφωνία με τη SOLIS για την πλήρη ανακατασκευή του εργοστασίου στη Λάρισα

Ο Όμιλος Καράτζη ανακοινώνει τη συμφωνία με την τεχνική εταιρεία SOLIS για την πλήρη ανακατασκευή του τμήματος του εργοστασίου του στη Λάρισα, το οποίο κατεστράφη από την πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου.

Όμιλος Καράτζη: Συμφωνία με τη SOLIS για την πλήρη ανακατασκευή του εργοστασίου στη Λάρισα

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Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τη βιομηχανική εγκατάσταση του Ομίλου στη Λάρισα, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση των υποδομών και την επαναλειτουργία του εργοστασίου, μέσα από έναν σύγχρονο σχεδιασμό και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας έμπειρων συνεργατών.

Όμιλος Καράτζη: Συμφωνία με τη SOLIS για την πλήρη ανακατασκευή του εργοστασίου στη Λάρισα
Αντώνης Καράτζης - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Καράτζη (δεξιά), Χρήστος Καρκαντός - Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας Solis

Την κατασκευή του έργου έχει αναλάβει η εταιρεία SOLIS, υπό την προεδρία και διεύθυνση του κ. Χρήστου Καρκαντού, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Η σχετική σύμβαση αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας των δύο πλευρών και θέτει τις βάσεις για την υλοποίηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τον Όμιλο.

Τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου έχουν αναλάβει οι κ.κ. Απόστολος Μπέμπης, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., MBA, MSc, και Νικόλαος Χριστόδουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, μέσω του μελετητικού τους γραφείου, της τεχνικής εταιρείας ΜΠΕΜΠΗΣ ΑΠ. – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Ο.Ε.

Όμιλος Καράτζη: Συμφωνία με τη SOLIS για την πλήρη ανακατασκευή του εργοστασίου στη Λάρισα
Απόστολος Μπέμπης, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., MBA, MSc, Νικόλαος Χριστόδουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, μελετητικό γραφείο ΜΠΕΜΠΗΣ ΑΠ. – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. Ο.Ε.

Η ανακατασκευή του εργοστασίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου στη Λάρισα και επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή του στη συνέχιση της επιχειρηματικής του πορείας, με συνέπεια, υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Ο Όμιλος Καράτζη ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες που συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου και εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην τεχνική τους επάρκεια και την επαγγελματική τους εμπειρία.

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