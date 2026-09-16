Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Βανδάλισαν το βιβλιοπωλείο «Captain Book» στην Απείρανθο της Νάξου, η νέα εικόνα του μετά την παρέμβαση κατοίκων του νησιού
Βανδάλισαν το βιβλιοπωλείο «Captain Book» στην Απείρανθο της Νάξου, η νέα εικόνα του μετά την παρέμβαση κατοίκων του νησιού
Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στην πρόσοψη του ιστορικού βιβλιοπωλείου, όμως κάτοικοι και επαγγελματίες έσπευσαν να αποκαταστήσουν τις ζημιές
Στόχος αγνώστων έγινε το πρωί της περασμένης Παρασκευής (11/9) το γνωστό βιβλιοπωλείο «Captain Book» στην Απείρανθο της Νάξου, καθώς η πρόσοψη και οι εξωτερικοί χώροι του καταστήματος καλύφθηκαν με συνθήματα από σπρέι.
Οι άνθρωποι του βιβλιοπωλείου αντέδρασαν μέσω των social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα με τους φασίστες είναι ότι δεν έχουν μπει ποτέ μέσα σε βιβλιοπωλείο. Περνάνε μόνο απ’ έξω», ενώ συνόδευσαν την ανάρτησή τους με τη φράση: «Η νύχτα πέφτει στ’ Απεράθου. Κλείνουν όλοι τα μάτια».
Η αρχική εικόνα, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Η τοπική κοινωνία της Απειράνθου και της Νάξου έδειξε άμεσα τα αντανακλαστικά της, μετατρέποντας μια πράξη βανδαλισμού σε μια αυθόρμητη εκδήλωση στήριξης.
Παράλληλα, αρκετοί κάτοικοι βρέθηκαν στο σημείο για να βοηθήσουν στον καθαρισμό του χώρου. Στον τοίχο όπου είχαν γραφτεί τα συνθήματα με σπρέι, τα σημάδια του βανδαλισμού έδωσαν τη θέση τους σε ένα όμορφο έργο, μια γοργόνα.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η διεύθυνση του βιβλιοπωλείου ευχαρίστησε δημόσια όλους όσοι εξέφρασαν τη στήριξή τους, είτε με την παρουσία τους είτε με μηνύματα συμπαράστασης από μακριά.
Οι άνθρωποι του βιβλιοπωλείου αντέδρασαν μέσω των social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα με τους φασίστες είναι ότι δεν έχουν μπει ποτέ μέσα σε βιβλιοπωλείο. Περνάνε μόνο απ’ έξω», ενώ συνόδευσαν την ανάρτησή τους με τη φράση: «Η νύχτα πέφτει στ’ Απεράθου. Κλείνουν όλοι τα μάτια».
Η αρχική εικόνα, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Η τοπική κοινωνία της Απειράνθου και της Νάξου έδειξε άμεσα τα αντανακλαστικά της, μετατρέποντας μια πράξη βανδαλισμού σε μια αυθόρμητη εκδήλωση στήριξης.
Η στήριξη του νησιού στο βιβλιοπωλείοΜέσα σε λίγες ώρες, κάτοικοι, φορείς και συλλογικότητες κινητοποιήθηκαν, ενώ επιχειρηματίες του νησιού προσφέρθηκαν να αναλάβουν το κόστος των εργασιών αποκατάστασης.
Παράλληλα, αρκετοί κάτοικοι βρέθηκαν στο σημείο για να βοηθήσουν στον καθαρισμό του χώρου. Στον τοίχο όπου είχαν γραφτεί τα συνθήματα με σπρέι, τα σημάδια του βανδαλισμού έδωσαν τη θέση τους σε ένα όμορφο έργο, μια γοργόνα.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η διεύθυνση του βιβλιοπωλείου ευχαρίστησε δημόσια όλους όσοι εξέφρασαν τη στήριξή τους, είτε με την παρουσία τους είτε με μηνύματα συμπαράστασης από μακριά.
Το πριν και το μετά:
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