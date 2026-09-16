ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα - Ήχησε το 112

Κάμερες στα φανάρια: Τελικά «γράφουν» ή όχι; Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες στα φανάρια: Τελικά «γράφουν» ή όχι; Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα

Η εικόνα στους ελληνικούς δρόμους έχει αλλάξει και μια παλαιότερη γενική παραδοχή, ότι δηλαδή οι κάμερες που βλέπουμε κοντά στα φανάρια χρησιμοποιούνται μόνο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, δεν ισχύει πλέον για όλες τις περιπτώσεις. Άλλες κάμερες πράγματι παρακολουθούν τη ροή των οχημάτων, άλλες όμως έχουν πλέον εγκατασταθεί ακριβώς για να καταγράφουν παραβάσεις και να οδηγούν σε κλήσεις.

Κάμερες στα φανάρια: Τελικά «γράφουν» ή όχι; Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι οι κάμερες στους φωτεινούς σηματοδότες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρακολούθηση της κίνησης, τον υπολογισμό των ουρών και τη βελτίωση του συγχρονισμού των φαναριών και ότι δεν καταγράφουν τροχονομικές παραβάσεις.

Αυτό μπορεί να ήταν σωστό για μεγάλο μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όμως, με τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου του 2026, η συγκεκριμένη διατύπωση δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται ως γενικός κανόνας.

Στην Αττική λειτουργούν διαφορετικά συστήματα καμερών, με διαφορετικό σκοπό. Υπάρχει ο εξοπλισμός που παρακολουθεί την πραγματική κυκλοφοριακή κατάσταση και τροφοδοτεί τα κέντρα διαχείρισης, αλλά παράλληλα αναπτύσσεται πλέον ένα ξεχωριστό δίκτυο καμερών που έχει σχεδιαστεί ακριβώς για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του ΚΟΚ...



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης