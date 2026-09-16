Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Κάμερες στα φανάρια: Τελικά «γράφουν» ή όχι; Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα
Η εικόνα στους ελληνικούς δρόμους έχει αλλάξει και μια παλαιότερη γενική παραδοχή, ότι δηλαδή οι κάμερες που βλέπουμε κοντά στα φανάρια χρησιμοποιούνται μόνο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, δεν ισχύει πλέον για όλες τις περιπτώσεις. Άλλες κάμερες πράγματι παρακολουθούν τη ροή των οχημάτων, άλλες όμως έχουν πλέον εγκατασταθεί ακριβώς για να καταγράφουν παραβάσεις και να οδηγούν σε κλήσεις.
Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι οι κάμερες στους φωτεινούς σηματοδότες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρακολούθηση της κίνησης, τον υπολογισμό των ουρών και τη βελτίωση του συγχρονισμού των φαναριών και ότι δεν καταγράφουν τροχονομικές παραβάσεις.
Αυτό μπορεί να ήταν σωστό για μεγάλο μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όμως, με τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου του 2026, η συγκεκριμένη διατύπωση δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται ως γενικός κανόνας.
Στην Αττική λειτουργούν διαφορετικά συστήματα καμερών, με διαφορετικό σκοπό. Υπάρχει ο εξοπλισμός που παρακολουθεί την πραγματική κυκλοφοριακή κατάσταση και τροφοδοτεί τα κέντρα διαχείρισης, αλλά παράλληλα αναπτύσσεται πλέον ένα ξεχωριστό δίκτυο καμερών που έχει σχεδιαστεί ακριβώς για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του ΚΟΚ...
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