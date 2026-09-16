Κάμερες στα φανάρια: Τελικά «γράφουν» ή όχι; Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι οι κάμερες στους φωτεινούς σηματοδότες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρακολούθηση της κίνησης, τον υπολογισμό των ουρών και τη βελτίωση του συγχρονισμού των φαναριών και ότι δεν καταγράφουν τροχονομικές παραβάσεις.

Αυτό μπορεί να ήταν σωστό για μεγάλο μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όμως, με τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου του 2026, η συγκεκριμένη διατύπωση δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται ως γενικός κανόνας.

Στην Αττική λειτουργούν διαφορετικά συστήματα καμερών, με διαφορετικό σκοπό. Υπάρχει ο εξοπλισμός που παρακολουθεί την πραγματική κυκλοφοριακή κατάσταση και τροφοδοτεί τα κέντρα διαχείρισης, αλλά παράλληλα αναπτύσσεται πλέον ένα ξεχωριστό δίκτυο καμερών που έχει σχεδιαστεί ακριβώς για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων του ΚΟΚ...