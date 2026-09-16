ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 12:00 και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ στην Αττική, με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.Η στάση εργασίας ξεκινά στις 12:00, ενώ στις 13:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.Με την κινητοποίηση αυτή, όπως αναφέρουν, το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων επιδιώκει να διαμαρτυρηθεί για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας, εκφράζοντας ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών, όπως η Υγεία και η Παιδεία.