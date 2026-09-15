Ανετράπη ταχύπλοο βόρεια της Κυλλήνης, αγνοείται ο χειριστής, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας
ΕΛΛΑΔΑ
Κυλλήνη Διάσωση

Ανετράπη ταχύπλοο βόρεια της Κυλλήνης, αγνοείται ο χειριστής, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αυτή την ώρα δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ενώ από αέρος συνδράμει ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας

Ανετράπη ταχύπλοο βόρεια της Κυλλήνης, αγνοείται ο χειριστής, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης, μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους και την αναφορά ότι αγνοείται ο χειριστής του.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών πραγματοποιήθηκε μετά την ανατροπή του σκάφους, με το Λιμενικό Σώμα να συντονίζει την επιχείρηση μέσω του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αυτή την ώρα δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ενώ από αέρος συνδράμει ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος χειριστής.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή του ταχύπλοου.

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή πνέουν ανατολικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

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