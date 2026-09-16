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Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις, έως 939 ευρώ η ενίσχυση
ΕΛΛΑΔΑ
Προσωπικός Βοηθός Αιτήσεις ΑμεΑ

Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις, έως 939 ευρώ η ενίσχυση

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις, έως 939 ευρώ η ενίσχυση
Ανοίγει σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία». Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Η υποστήριξη προσαρμόζεται στις ανάγκες, τις συνθήκες ζωής και τις επιλογές κάθε δικαιούχου. Βασικό χαρακτηριστικό του «Προσωπικού Βοηθού» είναι ότι το ίδιο το άτομο με αναπηρία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό του βοηθό, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση. Η ενίσχυση ξεκινά από 416 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 939 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, μέσω υποστήριξης που προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε δικαιούχου.



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