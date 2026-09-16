Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
«Κατόπιν εορτής» έρχονται έλεγχοι και ρυθμίσεις σε ιατρεία αντιγήρανσης και μακροβιότητας, τι ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας
«Κατόπιν εορτής» έρχονται έλεγχοι και ρυθμίσεις σε ιατρεία αντιγήρανσης και μακροβιότητας, τι ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας
Την αυστηροποίηση του πλαισίου με στόχο την αντιμετώπιση παράνομων και επιστημονικά ατεκμηρίωτων θεραπειών σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας - Περισσότεροι έλεγχοι και απαγόρευση διαφήμισης
Ένα ισχυρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων που προχωρούν σε πρακτικές αντιγήρανσης, μακροβιότητας, ευεξίας, επιχειρεί να στήσει το Υπουργείο Υγείας κατόπιν εορτής.
Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα σε ιατρείο που προχωρούσε σε παράνομες πλασμαφαιρέσεις και άλλες θεραπείες έναντι χιλιάδων ευρώ έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Τα τελευταία 24ωρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται αμφιλεγόμενες θεραπείες που γίνονται παράτυπα. Και όμως θεσμικό πλαίσιο ώστε να ελέγχονται ιατρεία και πρακτικές υπάρχει, απλά δεν εφαρμόζεται στην πράξη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι επιστημονικές οργανώσεις συγκεντρώνουν πληθώρα καταγγελιών από πολίτες, οι οποίες, όμως, μένουν στο επίπεδο της καταγγελίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα σε ιατρείο που προχωρούσε σε παράνομες πλασμαφαιρέσεις και άλλες θεραπείες έναντι χιλιάδων ευρώ έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Τα τελευταία 24ωρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται αμφιλεγόμενες θεραπείες που γίνονται παράτυπα. Και όμως θεσμικό πλαίσιο ώστε να ελέγχονται ιατρεία και πρακτικές υπάρχει, απλά δεν εφαρμόζεται στην πράξη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι επιστημονικές οργανώσεις συγκεντρώνουν πληθώρα καταγγελιών από πολίτες, οι οποίες, όμως, μένουν στο επίπεδο της καταγγελίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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