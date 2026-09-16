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Eurostat: Οι νέοι στην Ελλάδα μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους, σε ποιες χώρες φεύγουν πριν τα 26
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Eurostat: Οι νέοι στην Ελλάδα μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους, σε ποιες χώρες φεύγουν πριν τα 26

Μόνο οι Κροάτες αποχωρίζονται την οικογενειακή εστία σε μεγαλύτερη ηλικία  - Ο ρόλος της απασχόλησης των νέων ηλικίας 20-29 ετών

Eurostat: Οι νέοι στην Ελλάδα μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους, σε ποιες χώρες φεύγουν πριν τα 26
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Στο top 3 των χωρών στις οποίες οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι μετά την ηλικία των 30 βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για το 2025.

Συγκεκριμένα στη χώρα μας οι νέοι φεύγουν από το πατρικό στα 30,9 έτη (όπως και στη Σλοβακία), με μόνο τους Κροάτες να αποχωρίζονται την οικογενειακή εστία σε μεγαλύτερη ηλικία (στα 31,5 έτη).

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ισπανία και Ιταλία, στις οποίες οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό στα 30,2 έτη τους.

Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,8 έτη) και την Εσθονία και τη Λιθουανία (22,7 έτη και στις δύο χώρες).

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2025 οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειπαν το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο στην ηλικία των 26,3 ετών, ηλικία οριακά αυξημένη σε σχέση με τα 26,2 έτη του 2024.



Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας καταγράφεται, επίσης, η σχέση του «απογαλακτισμού» από την οικογένεια με το ποσοστό απασχόλησης των νέων ηλικίας 20-29 ετών τα οποία το 2025 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 65,5%.

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Όπως σημειώνεται «στις περισσότερες χώρες όπου η ηλικία αποχώρησης των νέων από το πατρικό σπίτι είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-29 ετών είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για παράδειγμα, σε χώρες όπου οι νέοι τείνουν να εγκαταλείπουν νωρίτερα την πατρική κατοικία, όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία, το ποσοστό απασχόλησης των νέων τείνει επίσης να είναι υψηλότερο».

«Αντίθετα, σε χώρες όπου οι νέοι φεύγουν αργότερα από το πατρικό τους σπίτι, όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία, το ποσοστό απασχόλησης ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» καταλήγει η ανακοίνωση της Eurostat.

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