Κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Παραλιακή και κέντρο - 20λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Μποτιλιάρισμα Λεωφόρος Κηφισού

Κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Παραλιακή και κέντρο - 20λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, δείτε live εικόνα

Κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Παραλιακή και κέντρο - 20λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
UPD: 13 ΣΧΟΛΙΑ
Με έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 15/9 για τους οδηγούς στην Αθήνα, καθώς η κίνηση στους δρόμους... έχει χτυπήσει από νωρίς κόκκινο σε βασικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στον Κηφισό, την Κηφισίας, τη Λεωφόρο Αθηνών, την Παραλιακή και την Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών.

Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί  τόσο στη λεωφόρο Σχιστού με 2 χιλιόμετρα προς τον Σκαραμαγκά, όσο και στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος.


Δείτε live την πορεία της κίνησης


Ειδικότερα, στο «κόκκινο» είναι και η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από τη διασταύρωση με την Ιερά Οδό, μέχρι τη Μεταμόρφωση, αλλά και η λεωφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα. 

Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:45

Κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Παραλιακή και κέντρο - 20λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό


Κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα της κίνησης τώρα και στο κέντρο της Αθήνας, με αυξημένη κυκλοφορία να καταγράφεται σε αρκετούς δρόμους.

Συμφόρηση υπάρχει και στη βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδηττού, στη Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στην λεωφόρο Καρέα.

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Στο «κόκκινο» είναι και η άνοδος στη λεωφόρο Συγγρού, αλλά και κατά τόπους στην Ποσειδώνος. Αντίστοιχη εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισίας, κατά τόπους και στα δύο ρεύματα, μετά τη συμβολή με την Πανόρμου και μέχρι το ύψος της Φιλοθέης.

Κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Παραλιακή και κέντρο - 20λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό


Προβλήματα εμφανίζονται μεταξύ άλλων προς το Κολωνάκι, το Παγκράτι και τον Ζωγράφου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και σε βασικές συνδετήριες αρτηρίες.

Καθυατερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στην Παραλιακή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου. 

Κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Παραλιακή και κέντρο - 20λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό


Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό 

UPD: 13 ΣΧΟΛΙΑ

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