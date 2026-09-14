Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Στο νοσοκομείο 4χρονο κοριτσάκι μετά από επίθεση σκύλου στο Ρέθυμνο, επίθεση δέχθηκε και η 28χρονη μητέρα του
Στο νοσοκομείο 4χρονο κοριτσάκι μετά από επίθεση σκύλου στο Ρέθυμνο, επίθεση δέχθηκε και η 28χρονη μητέρα του
Το παιδί φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα κοριτσάκι περίπου 4 ετών, μετά από επίθεση σκύλου που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ρέθυμνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 4χρονο παιδί φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι.
Κατά την επίθεση τραυματίστηκε επίσης και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία δέχθηκε δαγκώματα από τον σκύλο.
Το κοριτσάκι, συνοδευόμενο από τη μητέρα του, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 4χρονο παιδί φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι.
Κατά την επίθεση τραυματίστηκε επίσης και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία δέχθηκε δαγκώματα από τον σκύλο.
Το κοριτσάκι, συνοδευόμενο από τη μητέρα του, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα