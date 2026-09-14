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Στο νοσοκομείο 4χρονο κοριτσάκι μετά από επίθεση σκύλου στο Ρέθυμνο, επίθεση δέχθηκε και η 28χρονη μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Σκύλος Επίθεση

Στο νοσοκομείο 4χρονο κοριτσάκι μετά από επίθεση σκύλου στο Ρέθυμνο, επίθεση δέχθηκε και η 28χρονη μητέρα του

Το παιδί φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι

Στο νοσοκομείο 4χρονο κοριτσάκι μετά από επίθεση σκύλου στο Ρέθυμνο, επίθεση δέχθηκε και η 28χρονη μητέρα του
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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα κοριτσάκι περίπου 4 ετών, μετά από επίθεση σκύλου που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 4χρονο παιδί φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκε επίσης και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία δέχθηκε δαγκώματα από τον σκύλο.

Το κοριτσάκι, συνοδευόμενο από τη μητέρα του, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
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