Ο Τραμπ δήλωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους
Ο Τραμπ δήλωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους
Η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από το πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν, ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου.
«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!» έγραψε ο Τραμπ στο Truthsocial, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από το πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν.
«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!» έγραψε ο Τραμπ στο Truthsocial, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από το πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν.
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