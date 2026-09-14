«Έβλεπα την αμαξοστοιχία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς»: Συγκλονίζει η κατάθεση επιζήσασας στη δίκη για τα Τέμπη

Η Αγγελική Γεωργάκη περιέγραψε στο δικαστήριο τις στιγμές μετά τη σύγκρουση, τον εκκωφαντικό θόρυβο, τη φωτιά και τον πανικό μέσα στο βαγόνι - «Φοβήθηκα ότι θα εκραγεί»

δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.



Η Αγγελική Γεωργάκη, η οποία επέβαινε στο πέμπτο βαγόνι, στη θέση 101, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα έζησε τη νύχτα της σύγκρουσης. Όπως κατέθεσε, το τρένο είχε παρουσιάσει σημαντική καθυστέρηση στον σταθμό του Παλαιοφαρσάλου και μικρότερη στη Λάρισα. Μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα, δεν έκανε άλλη στάση, ενώ, σύμφωνα με τη μάρτυρα, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.







«Κοίταξα έξω και είδα τη φωτιά δίπλα από το βαγόνι. Πήγαινε προς τα μπροστινά βαγόνια. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου για να ειδοποιηθεί η



Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ορισμένοι επιβάτες προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα, ενώ ένας νεαρός έσπασε παράθυρο προκειμένου να δημιουργηθεί δίοδος διαφυγής. «Λόγω της φωτιάς η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική. Άνοιξε τελικά η πόρτα, σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά, από την πίσω πόρτα», είπε.



Έβλεπες την αμαξοστοιχία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, γιατί έκανε έναν περίεργο ήχο». Οι επιβάτες κινήθηκαν στη συνέχεια προς τον δρόμο, περνώντας τις γραμμές, με όσους είχαν ήδη ανέβει να βοηθούν τους υπόλοιπους να απομακρυνθούν.



«Μου έλεγε για έλλειψη φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης» Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Αγνή Σόνια, εργαζόμενη στη Hellenic Train και αρραβωνιαστικιά του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας Νίκου Ναλμπάντη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση. Όπως ανέφερε, οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί το 2021, ενώ ο Νίκος Ναλμπάντης είχε ξεκινήσει να εργάζεται στην εταιρεία τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.



Η τελευταία φορά που μίλησαν ήταν περίπου στις 7 το απόγευμα, πριν αναχωρήσει η εμπορική αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη. Για τη σύγκρουση ενημερώθηκε, όπως είπε, στις 12:30 τα ξημερώματα από συναδέλφους που της τηλεφώνησαν.



Κλείσιμο Γιώργο Κουτσούμπα, καθώς υπήρξε εκπαιδευτής του, ενώ είχε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του.



Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στη ζωή που σχεδίαζαν μαζί και σε όσα ακολούθησαν την τραγωδία. «Μου είναι δύσκολο που είμαι εδώ και για όλα αυτά που ζω εδώ και 3,5 χρόνια. Θέλαμε να κάνουμε οικογένεια και παιδιά», είπε, ζητώντας από το δικαστήριο να αποδοθεί δικαιοσύνη.



«Ήταν ο μονάκριβος αδερφός μου» Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Αγορή Τζοβάρα, αδελφή θύματος, συνοδού και ελεγκτή της αμαξοστοιχίας. «Ήταν ο μονάκριβος αδερφός μου. Δεν περίμενα ότι θα έρθω ως μάρτυρας στο δικαστήριο της δολοφονίας του», είπε. Όπως ανέφερε, ο αδελφός της δούλευε πολλές ώρες, χωρίς αναπαύσεις, και εξέδιδε ένα δισέλιδο με τίτλο «Αλάτι και Πιπέρι», στο οποίο κατέγραφε προβλήματα με χιούμορ.



«Θα μας σκοτώσουν οι μ@@@κες, θα μας σκοτώσουν», της είχε πει όταν καταργήθηκε ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας. Αναφερόμενη στη μετάταξη του σταθμάρχη Σαμαρά, κατέθεσε ότι ο αδελφός της της είχε πει: «Είχαμε αχθοφόρο που έγινε σταθμάρχης για να παίρνει μεγαλύτερο μισθό» και «ευτυχώς δεν είναι στον σταθμό της Λάρισας». Η μάρτυρας δάκρυσε όταν αναφέρθηκε στην παρουσία του συγκεκριμένου σταθμάρχη στη Λάρισα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.

Με τη συγκλονιστική κατάθεση επιβάτιδας του Intercity συνεχίζεται η 29η συνεδρίαση τηςστο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας., η οποία επέβαινε στο πέμπτο βαγόνι, στη θέση 101, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα έζησε τη νύχτα της σύγκρουσης. Όπως κατέθεσε, το τρένο είχε παρουσιάσει σημαντική καθυστέρηση στον σταθμό του Παλαιοφαρσάλου και μικρότερη στη Λάρισα. Μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα, δεν έκανε άλλη στάση, ενώ, σύμφωνα με τη μάρτυρα, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.«Μετά τη Λάρισα ακούστηκε ένας εκκωφαντικός ήχος, σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα στο γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά και κατάλαβα ότι είχε εκτροχιαστεί», ανέφερε. Η ίδια περιέγραψε ότι σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς τον διάδρομο, όταν άκουσε μία κοπέλα να φωνάζει «φωτιά, φωτιά».«Κοίταξα έξω και είδα τη φωτιά δίπλα από το βαγόνι. Πήγαινε προς τα μπροστινά βαγόνια. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου για να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική . Επικρατούσε πανικός. Δεν υπήρχε κανείς να μας πει τι να κάνουμε», κατέθεσε.Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ορισμένοι επιβάτες προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα, ενώ ένας νεαρός έσπασε παράθυρο προκειμένου να δημιουργηθεί δίοδος διαφυγής. «Λόγω της φωτιάς η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική. Άνοιξε τελικά η πόρτα, σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά, από την πίσω πόρτα», είπε.Η εικόνα που αντίκρισε στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, παραμένει χαραγμένη στη μνήμη της. «Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σήραγγα.. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, γιατί έκανε έναν περίεργο ήχο». Οι επιβάτες κινήθηκαν στη συνέχεια προς τον δρόμο, περνώντας τις γραμμές, με όσους είχαν ήδη ανέβει να βοηθούν τους υπόλοιπους να απομακρυνθούν.Στο δικαστήριο κατέθεσε και η, εργαζόμενη στη Hellenic Train και αρραβωνιαστικιά του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση. Όπως ανέφερε, οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί το 2021, ενώ ο Νίκος Ναλμπάντης είχε ξεκινήσει να εργάζεται στην εταιρεία τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.Η τελευταία φορά που μίλησαν ήταν περίπου στις 7 το απόγευμα, πριν αναχωρήσει η εμπορική αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη. Για τη σύγκρουση ενημερώθηκε, όπως είπε, στις 12:30 τα ξημερώματα από συναδέλφους που της τηλεφώνησαν.Η μάρτυρας αναφέρθηκε και σε όσα της μετέφερε ο αρραβωνιαστικός της για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου. «Συζητούσαμε και μου έλεγε πως υπάρχουν δυσλειτουργίες, έλλειψη φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης. Μου μιλούσε για ανεπάρκεια συστημάτων», κατέθεσε. Όπως είπε, ο Νίκος Ναλμπάντης γνώριζε τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας, καθώς υπήρξε εκπαιδευτής του, ενώ είχε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του.Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στη ζωή που σχεδίαζαν μαζί και σε όσα ακολούθησαν την τραγωδία. «Μου είναι δύσκολο που είμαι εδώ και για όλα αυτά που ζω εδώ και 3,5 χρόνια. Θέλαμε να κάνουμε οικογένεια και παιδιά», είπε, ζητώντας από το δικαστήριο να αποδοθεί δικαιοσύνη.Στο δικαστήριο κατέθεσε και η, αδελφή θύματος, συνοδού και ελεγκτή της αμαξοστοιχίας. «Ήταν ο μονάκριβος αδερφός μου. Δεν περίμενα ότι θα έρθω ως μάρτυρας στο δικαστήριο της δολοφονίας του», είπε. Όπως ανέφερε, ο αδελφός της δούλευε πολλές ώρες, χωρίς αναπαύσεις, και εξέδιδε ένα δισέλιδο με τίτλο «Αλάτι και Πιπέρι», στο οποίο κατέγραφε προβλήματα με χιούμορ.«Θα μας σκοτώσουν οι μ@@@κες, θα μας σκοτώσουν», της είχε πει όταν καταργήθηκε ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας. Αναφερόμενη στη μετάταξη του σταθμάρχη Σαμαρά, κατέθεσε ότι ο αδελφός της της είχε πει: «Είχαμε αχθοφόρο που έγινε σταθμάρχης για να παίρνει μεγαλύτερο μισθό» και «ευτυχώς δεν είναι στον σταθμό της Λάρισας». Η μάρτυρας δάκρυσε όταν αναφέρθηκε στην παρουσία του συγκεκριμένου σταθμάρχη στη Λάρισα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.



«Έζησα 35 χρόνια την απαξίωση του σιδηροδρόμου»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο Ευθύμιος Οίκου, πατέρας του Δημήτρη Οίκου, μηχανοδηγού που επέστρεφε ως επιβάτης με τη μοιραία αμαξοστοιχία. Όπως είπε, είχε μιλήσει με τον γιο του μία ώρα πριν επιβιβαστεί. «Αγαπούσε τη δουλειά του. Και εγώ 35 χρόνια μηχανοδηγός ήμουν. Ήξερε από εμένα πολλά».



Ο ίδιος χαρακτήρισε τον ελληνικό σιδηρόδρομο «καρικατούρα» και «κακέκτυπο», υποστηρίζοντας ότι η απαξίωσή του ξεκίνησε από το 2010. «Δεν υπήρχε καμία δικλείδα ασφαλείας. Γίνονται τριτοκοσμικά πράγματα. Σύστημα επικοινωνίας σταθερό στην αμαξοστοιχία δεν υπάρχει. Δεν μπορείς με το κινητό να κάνεις κυκλοφορία. Η κυκλοφορία γίνεται με τεχνολογία του 1800, γίνεται με χαρτάκια», ανέφερε.



Για την κεντρική γραμμή όπου εργαζόταν ο γιος του είπε: «Δεν λέει τίποτα η διπλή γραμμή, χρειάζεται ασφάλεια. Τηλεδιοίκηση ανύπαρκτη, ένα κομμάτι είχε η Λάρισα, το οποίο κάηκε». Όπως κατέθεσε, η οικογένεια ενημερώθηκε πέντε με έξι ημέρες αργότερα ότι ο Δημήτρης ήταν νεκρός. «Βρήκαμε ένα κράτος-τοίχο απέναντί μας. Προσπάθησε με χίλιους δυο τρόπους να αποπροσανατολίσει τον κόσμο, να στρέψει τον κόσμο σε μεμονωμένα γεγονότα, όπως η πυρόσφαιρα, αποπροσανατολίζοντάς από το κύριο πρόβλημα που ήταν ποιος φταίει για τη σύγκρουση των δύο τρένων».



Αναφέρθηκε επίσης στη δήλωση του κ. Τερεζάκη ότι «ο κανονισμός είναι Ευαγγέλιο», σχολιάζοντας: «Αυτό το Ευαγγέλιο καταστρατηγείται κάθε μέρα». Τέλος, επέκρινε τη στάση του υπουργού Δικαιοσύνης, που όπως είπε «μας αποκάλεσε μπάζα», καθώς και του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, λέγοντας ότι «τον ένοιαζε μόνο να επανεκλεγεί, αντί να εξαφανιστεί από προσώπου γης».



Το αίτημα για το κινητό του σταθμάρχη Η σημερινή διαδικασία συνεχίζεται και με την πρόταση της εισαγγελέως επί αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Το αίτημα αφορά τον έλεγχο εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, μηνυμάτων, επικοινωνιών μέσω εφαρμογών όπως το Viber, καθώς και της κάρτας μνήμης και της SIM.



Το ζήτημα ανέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γιώργου Κουτσούμπα, η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα αιτήματα της οικογένειας για κατάσχεση του καταγραφικού του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του σταθμάρχη.



Η ίδια είχε αναφερθεί και σε έκθεση τεχνικού συμβούλου, η οποία, όπως είπε, κάνει λόγο για παρέμβαση στα ηχητικά του καταγραφικού, καθώς και σε «εντεκάλεπτο κενό» στις συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από τη Λάρισα.



Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει δέκα μάρτυρες. Μετά την εισαγγελική πρόταση για το αίτημα ελέγχου του κινητού του σταθμάρχη και τις τοποθετήσεις των συνηγόρων, το δικαστήριο θα αποφασίσει επί του αιτήματος και η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις επόμενες καταθέσεις συγγενών θυμάτων και επιζώντων.