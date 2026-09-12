Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Σοβαρό επεισόδιο στο Ρέθυμνο, 30χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από επίθεση, αναζητείται ο δράστης
Σοβαρό επεισόδιο στο Ρέθυμνο, 30χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από επίθεση, αναζητείται ο δράστης
Ο 30χρονος φέρεται να δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Επεισόδιο με τον τραυματισμό ενός 30χρονου καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ρεθύμνου, με τις Αρχές να αναζητούν τον φερόμενο δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Η Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου ενημερώθηκε για το περιστατικό από την Αστυνομική Διεύθυνση.
Ο 30χρονος δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ.
Το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου διενεργεί προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το περιστατικό.
Παράλληλα, ο φερόμενος δράστης αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράβαση του άρθρου 309 του Ποινικού Κώδικα, περί επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Η Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου ενημερώθηκε για το περιστατικό από την Αστυνομική Διεύθυνση.
Ο 30χρονος δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ.
Το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου διενεργεί προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το περιστατικό.
Παράλληλα, ο φερόμενος δράστης αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράβαση του άρθρου 309 του Ποινικού Κώδικα, περί επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
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