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Φωτιά σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
Φωτιά σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
Στο σημείο 12 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 3 οχήματα και 3 αεροσκάφη
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2026 σε δασική έκταση στην περιοχή Φούρκα Κόνιτσας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 3 πυροσβεστικά οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.
Παράλληλα, ο Δήμος Κόνιτσας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, διαθέτοντας μηχάνημα έργου.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 3 πυροσβεστικά οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.
Παράλληλα, ο Δήμος Κόνιτσας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, διαθέτοντας μηχάνημα έργου.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.
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